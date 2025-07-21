 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подмосковье дожди превысили отметку в 80% от месячной нормы

Тишковец: в Подмосковье за сутки выпало 84% месячной нормы осадков

В Подмосковье дожди превысили отметку в 80% от месячной нормы
Video

В Москве и ряде регионов Центральной России зафиксировали сильные дожди с аномальными осадками, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За сутки в столице выпало до 25% от июльской нормы осадков — на метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 мм, в Тушино — 21 мм, в МГУ — 17 мм. В Строгино и на Балчуге осадки составили 13 и 9 мм соответственно.

«Из-за циклонического влияния столичный регион заливают сильнейшие дожди», — написал Тишковец.

В Подмосковье осадков оказалось еще больше — до 84% месячной нормы. В Можайске выпало 54 мм, в Коломне — 59 мм, в Луховицах — 52 мм.

Дожди затронули и другие регионы Центральной России, в частности Черноземье. В Ельце (Липецкая область) выпало 88 мм осадков при норме 69 мм, в Жердевке (Тамбовская область) — 65 мм.

Синоптик рассказал о дождях и грозах в Москве на следующей неделе
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

15 июля в Москве за день выпало 27 мм осадков, что составило 32% от нормы и стало рекордом для этой даты. В подмосковной Электростали — 66 мм. «Почти три ведра воды на метр квадратный», — отметил тогда Тишковец, говоря об интенсивности осадков в столице.

По его словам, абсолютный рекорд для июля в Москве принадлежит 1981 году, когда за сутки выпало 62 мм дождя.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Подмосковье Москва Фобос Евгений Тишковец осадки дожди Россия
Материалы по теме
За 12 часов в Подмосковье выпало более 80% месячной нормы осадков
Общество
«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона с дождем над Москвой
Технологии и медиа
Вода льется отовсюду. Как на Москву обрушился ливень с грозой. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Польша купит долю в компании, отслеживающей перемещения российских войск Политика, 09:55
У Крымского моста скопились 1,5 тыс. автомобилей Общество, 09:53
В США решается будущее крипторынка: вот что самое важноеПодписка на РБК, 09:50
«Ростех» рассказал о возможностях комплекса «Пенициллин» на спецоперации Политика, 09:47
Глава «Нацпроектстроя» заявил об отсутствии заключенных на стройке БАМа Экономика, 09:43
В Якутии объявлен траур из-за смертельного ДТП с вахтовиками Общество, 09:30
Стоимость сотни самых дорогих квартир на продажу достигла ₽147 млрд Недвижимость, 09:26
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава Минтранса сообщил о работе с Минобороны на фоне задержек рейсов Общество, 09:17
Сотрудник обкрадывает компанию. На это укажет отчетность — куда смотретьПодписка на РБК, 09:15
Китай пригрозил мерами в ответ на санкции ЕС против своих компаний Политика, 09:12
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Облигации пошли в рост: какие принесут порядка 25%Подписка на РБК, 09:00
Сладкая доля: какие вкусы алкоголя стали популярны в России Вино, 09:00
В Подмосковье дожди превысили отметку в 80% от месячной нормы Общество, 08:49