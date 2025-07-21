В Подмосковье дожди превысили отметку в 80% от месячной нормы

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В Москве и ряде регионов Центральной России зафиксировали сильные дожди с аномальными осадками, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



За сутки в столице выпало до 25% от июльской нормы осадков — на метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 мм, в Тушино — 21 мм, в МГУ — 17 мм. В Строгино и на Балчуге осадки составили 13 и 9 мм соответственно.

«Из-за циклонического влияния столичный регион заливают сильнейшие дожди», — написал Тишковец.

В Подмосковье осадков оказалось еще больше — до 84% месячной нормы. В Можайске выпало 54 мм, в Коломне — 59 мм, в Луховицах — 52 мм.

Дожди затронули и другие регионы Центральной России, в частности Черноземье. В Ельце (Липецкая область) выпало 88 мм осадков при норме 69 мм, в Жердевке (Тамбовская область) — 65 мм.

15 июля в Москве за день выпало 27 мм осадков, что составило 32% от нормы и стало рекордом для этой даты. В подмосковной Электростали — 66 мм. «Почти три ведра воды на метр квадратный», — отметил тогда Тишковец, говоря об интенсивности осадков в столице.

По его словам, абсолютный рекорд для июля в Москве принадлежит 1981 году, когда за сутки выпало 62 мм дождя.