В Москве река Яуза вышла из берегов и затопила дорогу под мостом. Видео
Уровень воды в реке Яуза поднялся на 2,5 метра, проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена в результате сильного ливня, сообщает «Мосводосток».
Сотрудники предприятия и техника ожидают уменьшения воды в реке для откачки воды.
За 21 июля в Москве выпало рекордное для этого дня количество осадков с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году.
Власти призвали москвичей пересесть на общественный транспорт, а водителей — не парковаться под деревьями и непрочными конструкциями. Дептранс столицы предупредил о возможных задержках в графике движения наземного общественного транспорта.
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