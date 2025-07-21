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Общество ,  
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В Москве река Яуза вышла из берегов и затопила дорогу под мостом. Видео

В Москве из-за сильного ливня затопило дорогу под Ростокинским мостом около Яузы

В Москве река Яуза вышла из берегов и затопила дорогу под мостом. Видео
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Уровень воды в реке Яуза поднялся на 2,5 метра, проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена в результате сильного ливня, сообщает «Мосводосток».

Сотрудники предприятия и техника ожидают уменьшения воды в реке для откачки воды.

Последствия самого дождливого дня в Москве за почти 150 лет. Фоторепортаж
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За 21 июля в Москве выпало рекордное для этого дня количество осадков с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году.

Власти призвали москвичей пересесть на общественный транспорт, а водителей — не парковаться под деревьями и непрочными конструкциями. Дептранс столицы предупредил о возможных задержках в графике движения наземного общественного транспорта.

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