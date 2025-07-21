Последствия самого дождливого дня в Москве за почти 150 лет. Фоторепортаж
На Москву и Подмосковье обрушились ливни. За сутки в столице выпало до 25% от июльской нормы осадков, в области — до 84% месячной нормы. Последствии аномальных дождей — в фоторепортаже РБК
На улице Дурова в центре столицы.
Рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в Москве, сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году, уточнила она. Об окончательном количестве осадков в Москве и области информация будет после 21:00, отметила синоптик.
Власти призвали горожан по возможности пересесть на общественный транспорт, а водителей — избегать парковки под деревьями и непрочными конструкциями, а также строго соблюдать скоростной режим.
Дептранс Москвы сообщил, что наземный общественный транспорт может задерживаться. Некоторые маршруты могут быть изменены.
«Осторожно, Москва» пишет о потопе в нескольких подъездах ЖК «Символ» на шоссе Энтузиастов, а также ТЦ «Щука» на северо-западе Москвы.
Из-за ливней перекрыли движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза), а также на улице Тихая. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции, движение на Тихой улице перекрыто из-за провала дорожного полотна.
На Каширском шоссе на проезжую часть сошел оползень.
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