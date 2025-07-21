Последствия самого дождливого дня в Москве за почти 150 лет. Фоторепортаж

На улице Дурова в центре столицы.

Рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в Москве, сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году, уточнила она. Об окончательном количестве осадков в Москве и области информация будет после 21:00, отметила синоптик.