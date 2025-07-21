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Общество ,  
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Последствия самого дождливого дня в Москве за почти 150 лет. Фоторепортаж

На Москву и Подмосковье обрушились ливни. За сутки в столице выпало до 25% от июльской нормы осадков, в области — до 84% месячной нормы. Последствии аномальных дождей — в фоторепортаже РБК
На улице Дурова&nbsp;в центре столицы. Рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в Москве, сообщила ведущий специалист портала &laquo;Метеоновости&raquo; Татьяна Позднякова. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году, уточнила она. Об окончательном количестве&nbsp;осадков в Москве и области информация будет после 21:00, отметила синоптик.
Фото: Ульяна Тихонова / ТАСС

На улице Дурова в центре столицы.

Рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в Москве, сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году, уточнила она. Об окончательном количестве осадков в Москве и области информация будет после 21:00, отметила синоптик.

Власти&nbsp;призвали горожан по возможности пересесть на общественный транспорт, а водителей &mdash; избегать парковки под деревьями и непрочными конструкциями, а также строго соблюдать скоростной режим.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти призвали горожан по возможности пересесть на общественный транспорт, а водителей — избегать парковки под деревьями и непрочными конструкциями, а также строго соблюдать скоростной режим.

Дептранс Москвы сообщил, что наземный общественный транспорт может задерживаться. Некоторые маршруты могут быть изменены.
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Дептранс Москвы сообщил, что наземный общественный транспорт может задерживаться. Некоторые маршруты могут быть изменены.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / АНГ«Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АНГ«Москва»
&laquo;Осторожно, Москва&raquo; пишет о потопе в нескольких подъездах ЖК &laquo;Символ&raquo; на шоссе Энтузиастов, а также ТЦ &laquo;Щука&raquo; на северо-западе Москвы.
Фото: Ярослав Чингаев / АНГ«Москва»

«Осторожно, Москва» пишет о потопе в нескольких подъездах ЖК «Символ» на шоссе Энтузиастов, а также ТЦ «Щука» на северо-западе Москвы.

Фото: Ярослав Чингаев / АНГ«Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АНГ«Москва»
Из-за ливней перекрыли движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза), а также на улице Тихая. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции, движение на Тихой улице перекрыто из-за провала дорожного полотна.
Фото: Вячеслав Немушев / URA.ru / Global Look Press

Из-за ливней перекрыли движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза), а также на улице Тихая. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции, движение на Тихой улице перекрыто из-за провала дорожного полотна.

Фото: Вячеслав Немушев / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вячеслав Немушев / URA.ru / Global Look Press
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
На Каширском шоссе на проезжую часть сошел оползень.
Фото: Денис Воронин / АНГ«Москва»

На Каширском шоссе на проезжую часть сошел оползень.

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