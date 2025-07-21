В МВД рекомендовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк призвала москвичей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в связи с резким ухудшением погоды.

Волк опубликовала видео с полузатопленными легковыми автомобилями на улицах Москвы и напомнила, что в непогоду водителям необходимо быть особенно внимательными и сосредоточенными.

Она добавила, что стоит избегать парковки под деревьями и непрочными конструкциями.

Дептранс Москвы сообщил, что дождь продлится до конца понедельника. «Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города и на вылетных магистралях по направлению в область», — отметили в департаменте.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 21 июля. ПО данным Гидрометцентра, в столице ожидаются дождь, местами ливень, гроза, град. Порывы ветра — до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.