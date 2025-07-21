В Подмосковье ливень смыл проезд через ручей и изолировал три поселка
На севере Московской области ливнем размыло участок дороги через ручей реки Исьмы, из-за чего три населенных пункта с сотней жителей оказались отрезаны от сообщения, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Речь идет о деревне Алексино, садоводческих товариществах «Верейское» и «Исьма» в Наро-Фоминском районе. В общей сложности в них проживает около 100 человек.
Альтернативной дороги туда нет, а местные жители от эвакуации отказались, пояснили в ведомстве.
«Из-за сильных дождей в Наро-Фоминске размыт участок дороги через ручей. Дорожники уже приступили к ремонту: сегодня уложат железобетонные трубы и засыпят их щебнем. Полностью дорогу планируют восстановить за два дня. На время работ организовали временную переправу через ручей», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Полностью восстановить дорогу планируют в ближайшие двое суток. На это время возвели через ручей временную «искусственную» переправу.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, в пресс-службу администрации Наро-Фоминского района.
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