На улице Тихая в Москве из-за провала дороги перекрыли движение
На улице Тихая, дом 4, в Москве из-за провала дорожного полотна полностью перекрыли движение транспорта, сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и городские службы. Водителям рекомендуют объезжать данный участок.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве, как и в ряде регионов Центральной России, зафиксировали сильные дожди с аномальными осадками. В столице за сутки выпало до 25% от июльской нормы осадков, в Подмосковье — до 84%.
Ранее, 19 июля, ограничили движение на внутреннем кольце КАД на протяженном участке между Московским и Таллинским шоссе. Меры приняли в связи с устранением дорожниками колейности на 15 км трассы.
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