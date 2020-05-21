Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

Александр Евдокимов, отец пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ100, заявил, что расследованием занимались люди, которые производили и сертифицировали самолет. В катастрофе 5 мая 2019 года погиб 41 человек. СК заявил об ошибке пилота

Денис Евдокимов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Расследование катастрофы со сгоревшим в Шереметьево Sukhoi SuperJet 100 в мае 2019 года должно быть независимым. Об этом отец пилота SSJ100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в катастрофе, рассказал в интервью телеканалу РБК.

Он утверждает, что Следственный комитет устранился от расследования. «Взяты были люди, совершенно далекие от норм расследования, люди, которые были заинтересованы, которые сертифицировали самолет, производили самолет, — так не делается в нормальных странах! Расследование должно быть независимое», — заявил Александр Евдокимов.

Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.

Катастрофа с SSJ100, который направлялся из Москвы в Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. Почти через полчаса после взлета лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Всего на борту с учетом членов экипажа находились 78 человек.