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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

Александр Евдокимов, отец пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ100, заявил, что расследованием занимались люди, которые производили и сертифицировали самолет. В катастрофе 5 мая 2019 года погиб 41 человек. СК заявил об ошибке пилота
Денис Евдокимов
Денис Евдокимов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Расследование катастрофы со сгоревшим в Шереметьево Sukhoi SuperJet 100 в мае 2019 года должно быть независимым. Об этом отец пилота SSJ100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в катастрофе, рассказал в интервью телеканалу РБК.

Он утверждает, что Следственный комитет устранился от расследования. «Взяты были люди, совершенно далекие от норм расследования, люди, которые были заинтересованы, которые сертифицировали самолет, производили самолет, — так не делается в нормальных странах! Расследование должно быть независимое», — заявил Александр Евдокимов.

Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Катастрофа с SSJ100, который направлялся из Москвы в Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. Почти через полчаса после взлета лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Всего на борту с учетом членов экипажа находились 78 человек.

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Следователи назвали несколько версий случившегося: недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность, а также плохие погодные условия. Позже СК сообщил, что командир экипажа Денис Евдокимов — единственный подозреваемый в деле. Обвинение по ч. 3 ст. 263 УК ему предъявили еще в октябре. Евдокимов не признал вину. В апреле 2020 года СК отчитался о завершении расследования, и собранные материалы не подтверждают версию о технической неисправности самолета. Сам Евдокимов в годовщину катастрофы заявил, что самолет не соответствовал нормам летной годности. «Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы», — утверждал пилот.

Генпрокуратура направила дело в суд в апреле этого года. В случае признания Евдокимова виновным ему грозит до семи лет заключения.

Автор: Гаяна Демурина, Полина Скабёлкина
Теги: SSJ100, Шереметьево, авиакатастрофа
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