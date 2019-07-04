Как проходил полет SSJ100 перед аварией. Реконструкция РБК по данным МАКа

В суд направлено уголовное дело об авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. SSJ100 экстренно приземлился и загорелся. Погиб 41 человек. РБК реконструировал события, опираясь на данные отчета МАКа

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело об авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево. 5 мая 2019 года самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился спустя несколько минут после взлета и загорелся. Погиб 41 человек. Виновным в трагедии Генпрокуратура назвала командира воздушного судна, пилота Дениса Евдокимова, причиной катастрофы стало «несоблюдение им процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки». Предыдущую версию о технической неисправности признали несостоятельной.