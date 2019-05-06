Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево

В СК допускают, что причина аварийной посадки и пожара могла быть связана с недостаточной квалификацией летчиков, плохой погодой или технической неисправностью. В результате катастрофы погиб 41 человек

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Среди версий крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность, сообщили в Следственном комитете.

Следователи изъяли речевой и параметрическое самописцы, записи переговоров пилотов с диспетчерами, видеозаписи с камер наблюдения. Также они отобрали образцы топлива.

На борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экпипажа и троих несовершеннолетних. Эвакуироваться смогли 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Потерпевшими признаны 22 человека. Генетические и судмедэкспертизы будут назначены «в ближайшее время», говорится в сообщении.

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