Авиакатастрофа в Шереметьево , 10:50
0
Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево
В СК допускают, что причина аварийной посадки и пожара могла быть связана с недостаточной квалификацией летчиков, плохой погодой или технической неисправностью. В результате катастрофы погиб 41 человек
Среди версий крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность, сообщили в Следственном комитете.
Следователи изъяли речевой и параметрическое самописцы, записи переговоров пилотов с диспетчерами, видеозаписи с камер наблюдения. Также они отобрали образцы топлива.
На борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экпипажа и троих несовершеннолетних. Эвакуироваться смогли 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Потерпевшими признаны 22 человека. Генетические и судмедэкспертизы будут назначены «в ближайшее время», говорится в сообщении.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.