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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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СМИ узнали об обвинении пилота по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100
Следственные действия по делу о самолете SSJ100, сгоревшем в Шереметьево в мае, завершены. Виновным в гибели 41 человека СК назвал командира лайнера Дениса Евдокимова, сообщают СМИ. Пилот не признал свою вину
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено. Вину за случившееся следствие возложило на командира лайнера Дениса Евдокимова. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — отметил собеседник агентства.

«Коммерсантъ» пишет, что до предъявления обвинений в окончательной редакции следствие провело больше 100 экспертиз и получило по ним результаты. Как отмечает газета, Евдокимов отказался признать вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. СК, по данным газеты, уже ознакомил пилота и его адвоката Наталью Митусову с постановлением об окончании основных следственных действий. «Коммерсантъ» отмечает, что в ближайшее время они начнут читать материалы уголовного дела.

Обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ) Евдокимову предъявили в начале октября.

По данным следствия, получив разрешения вернуться в аэропорт вылета (московский Шереметьево), пилот совершил посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей, что привело к «козлению» самолета, когда от ударов о взлетно-посадочную полосу он начал подпрыгивать вверх и вниз.

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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение

Во время очередного касания земли у лайнера разрушилась стойки шасси, пробив топливных бак самолета, в результате чего он загорелся. «Коммерсантъ» отмечает, что ни Евдокимов, ни его адвокат не согласны с выводами следствия. Как приводит слова пилота газета, при жесткой посадке возгорание не должно было произойти, предполагалось, что шасси «отскочат в сторону». Евдокимов добавил, что корпус самолета способен был выдержать высокую температуру, а пассажиры могли покинуть салон, если бы была закрыта дверь. Он пояснил, что огонь усилил приток воздуха.

Митусова сообщила газете, что защита ходатайствовала о проведении 300 экспертиз в рамках расследования, включая исследования, связанные с защитой самолета от попадания молний и повреждений стоек шасси, но ей отказали. По ее словам, следствие также отклонило ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении спасательных служб, которые, по версии защиты, появились на месте катастрофы с опозданием.

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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Катастрофа с SSJ100, который направлялся из Москвы в Мурманск, произошла 5 мая этого года. Через 27 минут после взлета, из-за технических неполадок лайнер вернулся в Шереметьево. Совершив жесткую посадку, самолет загорелся. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. По данным СК, большинство людей погибли из-за огня и отравления продуктами горения, а не от удара самолета.

Теги: SSJ100, Следственный комитет, авиакатасрофа
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