СМИ узнали об обвинении пилота по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100

СМИ узнали об обвинении пилота по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100

Следственные действия по делу о самолете SSJ100, сгоревшем в Шереметьево в мае, завершены. Виновным в гибели 41 человека СК назвал командира лайнера Дениса Евдокимова, сообщают СМИ. Пилот не признал свою вину

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено. Вину за случившееся следствие возложило на командира лайнера Дениса Евдокимова. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — отметил собеседник агентства.

«Коммерсантъ» пишет, что до предъявления обвинений в окончательной редакции следствие провело больше 100 экспертиз и получило по ним результаты. Как отмечает газета, Евдокимов отказался признать вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. СК, по данным газеты, уже ознакомил пилота и его адвоката Наталью Митусову с постановлением об окончании основных следственных действий. «Коммерсантъ» отмечает, что в ближайшее время они начнут читать материалы уголовного дела.

Обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ) Евдокимову предъявили в начале октября.

По данным следствия, получив разрешения вернуться в аэропорт вылета (московский Шереметьево), пилот совершил посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей, что привело к «козлению» самолета, когда от ударов о взлетно-посадочную полосу он начал подпрыгивать вверх и вниз.