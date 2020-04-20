Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

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Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело об авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево, где в мае 2019 года аварийно сел и загорелся самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура также утвердила обвинительное заключение в отношении командира воздушного судна — пилота Дениса Евдокимова.

«Как установлено органами следствия, причиной катастрофы явилось несоблюдение [командиром воздушного судна] Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки», — говорится в сообщении.

Ошибка пилота привела к «неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы», которые вызвали разрушение самолета и пожар, в результате которого погиб 41 человек, еще десять пострадали.