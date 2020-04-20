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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

Фото: AP

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело об авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево, где в мае 2019 года аварийно сел и загорелся самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура также утвердила обвинительное заключение в отношении командира воздушного судна — пилота Дениса Евдокимова.

«Как установлено органами следствия, причиной катастрофы явилось несоблюдение [командиром воздушного судна] Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки», — говорится в сообщении.

Ошибка пилота привела к «неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы», которые вызвали разрушение самолета и пожар, в результате которого погиб 41 человек, еще десять пострадали.

Видео: Следственный комитет РФ

Евдокимову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

Уголовное дело будет рассматриваться в Химкинском городском суде в Подмосковье.

СК завершил расследование катастрофы SuperJet в Шереметьево
Общество

Ранее, 15 апреля, в Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела по факту крушения Sukhoi Superjet 100 завершено. Собранная информация опровергла версию, согласно которой причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» с 78 пассажирами и членами экипажа вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года. Через 27 минут полета на борту возникли технические неполадки, командир принял решение возвращаться в Шереметьево. При посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, 41 человек погиб.

Теги: SSJ100, авиакатастрофа, Шереметьево, Генпрокуратура
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