В России установлен новый суточный рекорд по смертям от коронавируса

С начала пандемии общее число летальных исходов в стране выросло до 456, за последние сутки умер 51 человек с подтвержденным коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом в стране был зафиксирован 19 апреля: скончались 48 человек.



Больше всего летальных исходов за последние 24 часа зафиксировали в Москве, где скончались 29 пациентов. Как рассказали накануне вечером в столичном оперштабе, им было от 31 года до 94 лет, большинство страдали сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония и хронический бронхит. Таким образом, всего с начала пандемии в городе умерли 233 человека.

В Ингушетии за сутки умерли четыре человека, в Петербурге и Чувашии — по трое, еще по двое в Дагестане и Калужской области. В Воронежской области, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Курской области, Липецкой области, Новосибирской области, Ставропольском крае и Тульской области скончались по одному пациенту. Общее число летальных исходов в стране выросло до 456.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 5642 новых случая заражения COVID-19, большинство из них — в Москве (3083). Общее число инфицированных превысило 52 тыс. Выздоровели 3873 человека.