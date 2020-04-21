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Пандемия коронавируса ,  
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В России установлен новый суточный рекорд по смертям от коронавируса

С начала пандемии общее число летальных исходов в стране выросло до 456, за последние сутки умер 51 человек с подтвержденным коронавирусом
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом в стране был зафиксирован 19 апреля: скончались 48 человек.

Больше всего летальных исходов за последние 24 часа зафиксировали в Москве, где скончались 29 пациентов. Как рассказали накануне вечером в столичном оперштабе, им было от 31 года до 94 лет, большинство страдали сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония и хронический бронхит. Таким образом, всего с начала пандемии в городе умерли 233 человека.

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В Ингушетии за сутки умерли четыре человека, в Петербурге и Чувашии — по трое, еще по двое в Дагестане и Калужской области. В Воронежской области, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Курской области, Липецкой области, Новосибирской области, Ставропольском крае и Тульской области скончались по одному пациенту. Общее число летальных исходов в стране выросло до 456.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 5642 новых случая заражения COVID-19, большинство из них — в Москве (3083). Общее число инфицированных превысило 52 тыс. Выздоровели 3873 человека.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик распространения инфекции в России еще не пройден, так как число случаев заражения растет. В Москве, по мнению заммэра Анастасии Раковой, он скорее всего, придется на ближайшие две-три недели.

При благополучном исходе, считают в Роспотребнадзоре, пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить в начале мая или раньше. По мнению ведомства, после этого показатели какое-то время будут держаться на средних значениях, а затем постепенно начнут снижаться.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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