В России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За прошедшие сутки в России зафиксировали 48 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Большая часть из них приходится на Москву, где умерли 28 человек с коронавирусной инфекцией. Еще девять пациентов с подтвержденным заболеванием умерли в Московской области, трое — в Пензенской области и двое — в Башкирии.

Кроме того, по одному смертельному случаю зафиксировали в Липецкой, Мурманской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском крае и в Ингушетии.

За весь период распространения эпидемии в России умер 361 человек с коронавирусной инфекцией.