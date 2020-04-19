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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За прошедшие сутки в России зафиксировали 48 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Большая часть из них приходится на Москву, где умерли 28 человек с коронавирусной инфекцией. Еще девять пациентов с подтвержденным заболеванием умерли в Московской области, трое — в Пензенской области и двое — в Башкирии.

Кроме того, по одному смертельному случаю зафиксировали в Липецкой, Мурманской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском крае и в Ингушетии.

За весь период распространения эпидемии в России умер 361 человек с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом
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За последние сутки в России зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Большая часть случаев — 3570 — была подтверждена в Москве. Вторым по числу новых случаев регионом стала Московская область, где прирост зараженных составил 709 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 42,8 тыс. человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Россия
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