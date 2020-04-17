Путин заявил о не пройденном в России пике коронавируса

Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти во всех субъектах Российской Федерации, пик распространения инфекции еще не пройден, предупредил президент Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пик случаев заражения коронавирусом в России еще не пройден, заболеваемость в результате заражения вирусом SARS-CoV-2 растет, заявил президент России Владимир Путин.

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России (цитата по ТАСС).

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