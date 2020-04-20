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В Роспотребнадзоре оценили сроки наступления пика заболеваемости COVID-19

Он должен наступить в начале мая или немного раньше. Это будет зависеть исключительно от соблюдения россиянами режима самоизоляции, заявили в ведомстве
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России произойдет в начале мая или раньше, после чего наступит плато. Об этом в эфире «Россия 24» заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Если все будет благополучно, то определенно где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может и даже раньше, а затем перейдем на плато. То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением», — сказал он (цитата по ТАСС).

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По его словам, наступление пикового значения будет зависеть исключительно от соблюдения россиянами режима самоизоляции. В случае, если они будет его соблюдать недобросовестно, то пик заболеваемости коронавирусом сдвинется, считает Малеев.

Как отметил эксперт, для избежания повторной вспышки COVID-19, режим самоизоляции необходимо снимать постепенно, то есть последовательно разрешать какие-то поездки. К тому моменту, по мнению Малеев, уже будет значительное число людей с бессимптомное прошедшей или еще протекающей болезнью. «Если окажется, что большой процент людей переболевает бессимптомно, тогда у нас для [новой] вспышки не будет оснований, потому что у людей уже будет формироваться иммунитет», — сказал он.

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16 апреля врач Леонид Рошаль заявил, что Россия сейчас подходит к пику эпидемии коронавируса. «Я вижу эти цифры, которые есть. Думаю, что мы подходим к пику», — сказал медик. Он предположил, что в стране еще будут появляться люди с положительным тестом на COVID-19, однако власти прикладывают максимальные усилия для того, чтобы справиться с эпидемией.

В свою очередь, президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, которое прошло 17 апреля, сказал, что пик распространения коронавируса еще не пройден. «Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», — заявил глава государства.

По последним данным, в России зафиксировали более 47 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 405 человек, выздоровели 3446. В мире заразились 2,44 млн человек, умерли более 168 тыс., выздоровели 643 тыс. пациентов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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