В Роспотребнадзоре оценили сроки наступления пика заболеваемости COVID-19

Он должен наступить в начале мая или немного раньше. Это будет зависеть исключительно от соблюдения россиянами режима самоизоляции, заявили в ведомстве

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России произойдет в начале мая или раньше, после чего наступит плато. Об этом в эфире «Россия 24» заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Если все будет благополучно, то определенно где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может и даже раньше, а затем перейдем на плато. То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, наступление пикового значения будет зависеть исключительно от соблюдения россиянами режима самоизоляции. В случае, если они будет его соблюдать недобросовестно, то пик заболеваемости коронавирусом сдвинется, считает Малеев.

Как отметил эксперт, для избежания повторной вспышки COVID-19, режим самоизоляции необходимо снимать постепенно, то есть последовательно разрешать какие-то поездки. К тому моменту, по мнению Малеев, уже будет значительное число людей с бессимптомное прошедшей или еще протекающей болезнью. «Если окажется, что большой процент людей переболевает бессимптомно, тогда у нас для [новой] вспышки не будет оснований, потому что у людей уже будет формироваться иммунитет», — сказал он.