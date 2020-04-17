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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Ближайшие дни станут самыми трудными для Москвы, считает заммэра Анастасия Ракова. На городское здравоохранение ложится повышенная в разы нагрузка
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб. В нем она заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, скорее всего, придется на следующие две-три недели», — сказала она.

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Ракова отметила, что исход борьбы с коронавирусом будет зависеть от усилий всех вовлеченных. «В эти дни именно вы находитесь на передовой, на вас ложится основная нагрузка по борьбе с вирусом», — завила она. При этом Ракова подчеркнула, что из-за не снижающегося потока заболевших COVID-19 и обычных больных как на стационары, занятые в борьбе с коронавирусом, так и на прочие больницы ложится двойная нагрузка. «Мы ведем масштабную работу по перепрофилированию коек под лечение вируса. Но увы, москвичи не стали меньше болеть, и как прежде нуждаются в медицинской помощи по другим профилям», — отметила она.

В то же время Ракова утверждает, что за последние два месяца власти сумели подготовить столичную систему здравоохранения к борьбе с коронавирусом.

Главный врач ГКБ им. Филатова в Москве, где принимают больных с коронавирусом, Валерий Вечорко ранее сообщил о работе больницы на пределе возможностей в связи с большим потоком пациентов. Он рассказал, что при наличии 1,3 тыс. мест в стационаре сейчас врачи помогают 1,5 тыс. пациентов. «Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина», — сообщил он.

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Согласно последним официальным данным, в Москве зафиксировано 16 146 случаев заражения коронавирусом, 113 человек умерли. Накануне оперштаб столицы сообщил о смерти еще 14 больных. По последним данным московского оперштаба, за сутки в городе вылечились еще 123 пациента, общее число выздоровевших достигло 1517 человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Москва
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