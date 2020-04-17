Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Ближайшие дни станут самыми трудными для Москвы, считает заммэра Анастасия Ракова. На городское здравоохранение ложится повышенная в разы нагрузка

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб. В нем она заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, скорее всего, придется на следующие две-три недели», — сказала она.

Ракова отметила, что исход борьбы с коронавирусом будет зависеть от усилий всех вовлеченных. «В эти дни именно вы находитесь на передовой, на вас ложится основная нагрузка по борьбе с вирусом», — завила она. При этом Ракова подчеркнула, что из-за не снижающегося потока заболевших COVID-19 и обычных больных как на стационары, занятые в борьбе с коронавирусом, так и на прочие больницы ложится двойная нагрузка. «Мы ведем масштабную работу по перепрофилированию коек под лечение вируса. Но увы, москвичи не стали меньше болеть, и как прежде нуждаются в медицинской помощи по другим профилям», — отметила она.

В то же время Ракова утверждает, что за последние два месяца власти сумели подготовить столичную систему здравоохранения к борьбе с коронавирусом.