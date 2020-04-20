В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Москве умерли еще 29 человек, у которых обнаружили коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб, передает ТАСС.

Пациенты находились в возрасте от 31 года до 94 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика и хронический бронхит. «У 31-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом», — сообщили в штабе.

Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 233 пациента с COVID-19.

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