Пандемия коронавируса , 20 апр, 23:38
0
В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 29 человек, у которых обнаружили коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб, передает ТАСС.
Пациенты находились в возрасте от 31 года до 94 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика и хронический бронхит. «У 31-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом», — сообщили в штабе.
Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 233 пациента с COVID-19.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.