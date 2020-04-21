Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тыс. человек

За сутки в стране подтвердили 5642 новых случая инфицирования COVID-19, умер 51 человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 52 763 человек.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве: за сутки подтверждено 3083 новых случая. С начала пандемии в городе выявлено 29 433 инфицированных.

В Московской области за последние 24 часа обнаружили 718 новых заболевших COVID-19, а в Санкт-Петербурге — 127. Следом идут Нижегородская область (101), Свердловская область (84), Тульская область (75), Башкирия (74) и Красноярский край (64).

По данным оперативного штаба, более 45% из новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране умер 51 человек с подтвержденным коронавирусом, большинство из них (29) — в Москве. Таким образом, число летальных исходов в России выросло до 456. Полностью выздоровели за все время эпидемии 3873 человека, 427 из них за последние сутки.

Президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 20 апреля заявил, что пик заболеваемости в стране еще не наступил. По оценкам Роспотребнадзора, при благополучном исходе это произойдет в начале мая или раньше. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что к лету ситуация с распространением инфекции в стране станет легче.