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Эксперты сообщили об ухудшении отношения к ЛГБТ в Европе

Bloomberg: эксперты увидели ухудшение отношения к ЛГБТ в Европе и Азии в 2022 году
Лидеры стран Европы и Азии должны превентивно реагировать на рост насилия против представителей ЛГБТ-сообщества, призвали эксперты. По их данным, в 2022-м ненавистнические высказывания чаще перестали в прямое насилие
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Положение представителей ЛГБТ-сообщества в Европе и Центральной Азии беспрецедентно ухудшилось за прошлый год, люди столкнулись с более жестокими нападками, говорится в отчете организации ILGA-Europe, защищающей их интересы.

Люди с нетрадиционной ориентацией стали объектом целенаправленных нападений и широко распространенных заявления на языке ненависти со стороны религиозных лидеров, политиков, правых организаций и экспертов в СМИ, говорится в документе. Глава организации Эвелин Паради отметила, что ненавистнические высказывания перерастают в реальное физическое насилие, причем этот тренд наблюдается не только в странах, где распространен язык ненависти, но и в более прогрессивных обществах.

В ILGA-Europe напомнили о терактах у баров в Норвегии и Словакии, в результате которых погибли четыре человека, еще 22 получили ранения; во Франции и Австрии использование фраз ненависти по отношению к ЛГБТ возросло во время проведения гей-парадов, также увеличилось число митингов против представителей этого сообщества; в Турции прошло шествие против ЛБТК под лозунгом «Спасите свою семью и свое поколение, скажите нет извращениям».

«Наши лидеры должны найти способы активно бороться с ростом разжигания ненависти, а не реагировать на его последствия», — призвала Паради.

ILGA-Europe отметила и позитивные тенденции: В Ирландии, Литве и на Кипре, к примеру, отменили запрет на сдачу крови гомосексуальным мужчинам.

В России в конце прошлого года Госдума приняла пакет законов о запрете «пропаганды» нетрадиционных сексуальных отношений, его соавторами стали почти 400 депутатом. Законопроект одобрили затем в верхней палате парламента, а в декабре подписал президент Владимир Путин. В начале 2023-го года МВД завело первое административное дело по новым нормам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

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При этом подавляющее большинство россиян (86%) не сталкивались с пропагандой ЛГБТ отношений, следовало из результатов августовского опроса ВЦИОМ в 2022 году. Тремя годами ранее, в 2019-м, почти половина (47%) жителей России выступили за равные права для ЛГБТ, альтернативной точки зрения придерживались 43% опрошенных.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЛГБТ Европа толерантность Центральная Азия
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