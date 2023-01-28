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Мэр Омска увидел пропаганду ЛГБТ в радужных голубях на набережной города

Мэр Омска Шелест увидел пропаганду ЛГБТ в радужных голубях на городской набережной
Разноцветные голуби могли появиться на омской набережной, однако проект отправили на доработку после критики мэра. Глава города увидел в радужном раскраске арт-объекта «вектор» в направлении ЛГБТ

Мэр Омска Сергей Шелест во время обсуждения вопроса установки на городской набережной радужных голубей заявил, что не хочет пропагандировать ЛГБТ, передает портал «Омск-информ».

«Меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. <...> Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100%, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — заявил градоначальник.

Бетонные голуби, раскрашенные в разные цвета, должны были появиться на набережной у омского речного вокзала. Автор проекта — организатор местного фестиваля «Интерьеры улиц» Юлия Ковалевская. По задумке создателей, голуби должны были символизировать жизнерадостность и легкость, указывает портал.

В итоге проект отправили на доработку. Художественно-экспертный совет счел, что в композиции должно быть больше белого цвета, кроме того, авторам посоветовали подумать над иными местами установки объекта.

Материал дополняется

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