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Почти половина россиян выступили за равные права для геев
Опрос Левада-центра показал рост толерантности по отношению к ЛГБТ — 47% россиян выступили за равные права для геев и лесбиянок. Эксперты объяснили это снижением эффекта от информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде
Фото: Алексей Голубев / Интерпресс / ТАСС

За равные права для ЛГБТ

Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Опрос (его итоги есть у РБК) показал рост толерантности к гомосексуалам. Ответы на вопрос о том, должны ли пользоваться ЛГБТ такими же правами, как и граждане традиционной сексуальной ориентации, разделились почти поровну — 47% выступили «за» и 43% «против».

Это самый высокий показатель поддержки равных прав для ЛГБТ за последние 14 лет исследований. В 2005 году за равные права выступал 51%.

Заместитель директора Левада-центра Денис Волков связал это со снижением эффекта от кампании вокруг принятого в России в 2013 году закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2017 году ЕСПЧ признал документ дискриминационным.

Причиной улучшения отношения граждан к ЛГБТ политолог Алексей Макаркин назвал отказ властей от апелляции к гомофобным настроениям населения в рамках «консервативной волны». «Эта эмоция ушла, так как про нее не говорят по телевизору, она вернулась в типичные консервативные субкультуры. Но если завтра снова начнут показывать людей с горящими глазами, которые будут кричать, что кто-то опять развращает тысячелетние моральные устои России, — градус нетерпимости к ЛГБТ снова возрастет», — сказал эксперт.

Какие социальные группы наиболее толерантны

Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.

Количество людей, у которых есть знакомые гомосексуалы, с 2016 года возросло с 6 до 8% «Хотя не следует исключать, что людям просто стало комфортнее об этом говорить с интервьюерами. В любом случае рост этого показателя означает тренд на медленную нормализацию отношения к ЛГБТ в нашей стране», — отмечается в комментариях к итогам опроса Левада-центра.

Те россияне, у которых гомосексуалы есть среди друзей, относятся к ЛГБТ лучше. Среди них «нейтральное или положительное» отношение демонстрируют около 80% респондентов — заметно больше, чем в любой другой группе.

Наибольшую толерантность проявляют молодые люди до 25 лет (60% нейтральных и положительных ответов в категории до 25 лет против 33% среди пожилых), жители крупнейших городов (51 против 34% на селе), люди с высшим образованием (48 против 36% среди тех, кто его не имеет) и хорошим достатком (49 против 32% среди самых бедных).

Готовы ли россияне принять гея в своем окружении

Социологи спросили, что бы сделали респонденты, узнав о гомосексуальной ориентации кого-то из своих друзей. Лишь 23% никак не изменили бы свое отношение к этому человеку. 22% продолжили бы общение, «не желая слышать» ничего о пристрастиях друга или подруги, 18% стали бы общаться меньше. То есть большинство россиян (63%) готовы в той или иной степени примириться с гомосексуальностью знакомого. 31% респондентов полностью прекратил бы общение.

22 мая Левада-центр также опубликовал опрос, посвященный социальной дистанции. Респондентов спрашивали об их отношении к тому, что в соседнюю квартиру въедут представители различных меньшинств. Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком в качестве соседей в большинстве случаев не вызывают отрицательного отношения. Члены религиозной секты, гомосексуальная пара и неблагополучная семья, наоборот, самые нежелательные соседи. Потенциальное соседство с гомосексуалами вызывает у 59% респондентов неприязнь или страх.

О случаях насилия в отношении ЛГБТ почти половина респондентов (45%) не знают. О широком распространении этого явления по всей стране или в отдельных регионах осведомлены около четверти опрошенных (28%). О единичных случаях насилия — 20%.

Самыми информированными о насилии в отношении ЛГБТ оказывались люди моложе 25 лет. Чем старше респондент, тем меньшую осведомленность о случаях насилия в адрес ЛГБТ он демонстрирует.

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С апреля 2017 года «Новая газета» сообщала о массовых задержаниях и убийствах геев в Чечне, а также о специальных секретных тюрьмах для них. Официальный Грозный это отрицал. В рейтинге неприязненного отношения к представителям сексуальных меньшинств, составленном международной организацией ILGA-Europe, Россия заняла 46-е место из 49 стран Европы и Центральной Азии. Ниже оказались Армения, Турция и Азербайджан.

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Что россияне думают о природе гомосексуализма

Социологи спросили респондентов, считают ли они, что сексуальная ориентация может измениться под влиянием внешних обстоятельств или это врожденное свойство. Добавление этого вопроса социологи объяснили гипотезой, что негативное отношение к ЛГБТ отчасти основывается на мифологизированных представлениях о том, что стать геем или лесбиянкой можно под воздействием «дурного влияния», «развратных действий». «Отсюда — потребность в защите, в том числе со стороны государства и законодательства, одобрение запрета пропаганды гомосексуализма. Однако эта гипотеза нуждается в дальнейшей разработке и доказательстве», — говорится в комментариях к опросу.

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Только четверть респондентов (27%) уверены, что сексуальная ориентация — это врожденное свойство, которое не меняется под воздействием внешних факторов. 47% полагают, что ориентация может измениться под влиянием окружения, воспитания или жизненных событий.

Отношение к ЛГБТ исследовали и другие социологические центры. Согласно опросу ФОМа, проведенному в марте 2017 года, 47% молодых россиян (в возрасте 17–34 лет) негативно относятся к ЛГБТ (45% — без осуждения). По данным ВЦИОМа от февраля 2018 года, 75% россиян с осуждением относятся к однополым связям.

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Михаил Нестеркин
Теги: ЛГБТ, Опрос, Левада-центр, пропаганда гомосексуализма
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