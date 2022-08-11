Большинство россиян заявили, что не сталкивались с ЛГБТ-пропагандой

По данным ВЦИОМа, 86% россиян никогда не сталкивались с ЛГБТ-пропагандой, при этом в 2012-м таких было 92%. Также выросла доля тех людей, у кого в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества, — с 8% в 2015-м до 15% в 2022 году

Фото: Сергей Николаев / ТАСС

Подавляющее большинство россиян (86%) заявили, что никогда не сталкивались с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в России, следует из опроса ВЦИОМа.

В опросе методом поквартирного интервью приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет.

В то же время в сравнении с опросом десятилетней давности россияне стали чаще заявлять, что сталкивались с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Доля тех, кто встречал их популяризацию на просторах интернета, в СМИ и кинематографе, выросла с 2012 года в два раза (с 6% до 12%). Чаще других ЛГБТ-пропаганду замечают мужчины (17%), молодежь в возрасте 18–24 лет (19%), жители обеих столиц (18%). Не сталкивались с подобным 86% опрошенных (в 2012 году — 92%).

Также выросла доля тех людей, у кого в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества — с 8% в 2015-м до 15% в 2022 году. Чаще всего о знакомстве с людьми негетеросексуальной ориентации заявляли женщины (18%), молодежь 18–24 лет (35%), граждане с высшим и неполным высшим образованием (21%), а также москвичи и петербуржцы (31%). При этом каждый пятый допускает, что среди его знакомых есть таковые, но однозначно в этом не уверен (20%, плюс 11 п.п. с 2015 года).

Кроме этого, опрос ВЦИОМа показал, что каждый второй россиянин считает сексуальную ориентацию биологически обусловленным паттерном — 51% утверждают, что она дана человеку от природы. Эта точка зрения наиболее близка женщинам (54%), гражданам со средним специальным образованием и выше (52–53%), а также активным потребителям телевидения и интернета (58%).

С мнением, что влечение к противоположному или своему полу изменчиво и формируется в течение жизни, согласны 15% россиян (больше всего среди москвичей и петербуржцев — 34–37%). При этом четверть опрошенных (26%) заявили, что сексуальная ориентация — это комбинация биологических и иных факторов, в связи с чем она формируется в течение жизни лишь отчасти.

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На вопрос, возможно ли специально изменить сексуальную ориентацию взрослого человека, лишь 6% ответили «точно возможно», еще 24% заявили, что «скорее возможно». Больше половины опрошенных (56%) считают, что это «скорее» или «точно» невозможно, еще 13% затруднились ответить.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних действует в России с 2013 года. Он запрещает распространять среди детей информацию, которая направлена на формирование у них «нетрадиционных сексуальных установок», данных о привлекательности таких отношений, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений. Закон также запрещает навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.



Нарушителям-физлицам может грозить штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Иностранцев за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей могут выдворить из страны.



Конституционный суд России в 2014 году признал этот запрет законным, а также установил, что он не содержит дискриминационных положений. В свою очередь, Европейский суд по правам человека признал, что закон о запрете гей-пропаганды нарушает права граждан. Однако в марте Россия вышла из Совета Европы после призывов исключить ее, а также решила не исполнять новые решения ЕСПЧ.

В июле этого года в Госдуму внесли законопроект о полном запрете в России пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Если поправки примут, фильмам, в которых найдут такую пропаганду, запретят выдавать прокатное удостоверение. Аналогичные изменения планируется внести и в закон о СМИ.