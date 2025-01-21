Росавиация: в аэропортах Казани и Ульяновска ограничили прием и отправку рейсов

В аэропортах Казани и Ульяновска ограничили прием и отправку самолетов

Ограничения в казанском аэропорту вводят второе утро подряд. Накануне причиной этого была попытка атаки беспилотников на предприятия Татарстана

В работе аэропортов Казани и Ульяновска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель регулятора Артём Кореняко.

Накануне утром, 20 января, ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска.

Ограничения в казанском аэропорту прошлым утром действовали более четырех часов на фоне попытки атаки БПЛА в регионе. Власти Татарстана сообщили, что дроны были нацелены на промышленные предприятия республики, все беспилотники были обезврежены, пострадавших и разрушений не было.

В казанской мэрии сообщили, что обломок одного дрона упал рядом с жилым домом, он не был опасен.

14 января в пригороде Казани после атаки беспилотника произошло возгорание цистерны, раненых не было.