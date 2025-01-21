В аэропортах Казани и Ульяновска ограничили прием и отправку самолетов
В работе аэропортов Казани и Ульяновска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель регулятора Артём Кореняко.
Накануне утром, 20 января, ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска.
Ограничения в казанском аэропорту прошлым утром действовали более четырех часов на фоне попытки атаки БПЛА в регионе. Власти Татарстана сообщили, что дроны были нацелены на промышленные предприятия республики, все беспилотники были обезврежены, пострадавших и разрушений не было.
В казанской мэрии сообщили, что обломок одного дрона упал рядом с жилым домом, он не был опасен.
14 января в пригороде Казани после атаки беспилотника произошло возгорание цистерны, раненых не было.
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