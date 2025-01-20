В Казани обломок дрона упал возле жилого дома
После утренней атаки беспилотников в Казани рядом с жилым домом на улице Можайского упал обломок БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани в Telegram-канале.
Власти уточнили, что находка была проверена специалистами и не представляет угрозы для жизни, а также не является взрывоопасной.
Утром 20 января в Татарстане была предотвращена попытка атаки беспилотников на промышленные предприятия. По информации пресс-секретаря раиса республики Лилии Галимовой, дроны были обезврежены, благодаря чему удалось избежать жертв и разрушений. Все предприятия продолжают работать в штатном режиме.
Школы и детские сады Казани также функционируют без изменений, сообщили в городском управлении образования.
По информации Министерства обороны, за ночь силы ПВО сбили 31 дрон: 14 в Брянской области, шесть в Калужской, три в Белгородской, три в Курской, по два в Рязанской и Орловской областях.
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