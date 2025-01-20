Власти Татарстана заявили о попытке атаки дронов на предприятия

Утром 20 января беспилотники попытались атаковать промышленные предприятия Татарстана, все дроны были обезврежены, жертв и разрушений нет, сообщили РБК в пресс-службе главы региона.

Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки. Все предприятия работают в штатном режиме.

«После поступления первых сообщений раис республики прибыл на место. Рустам Минниханов оперативно получает всю необходимую информацию. Все предприятия работают в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Материал дополняется.