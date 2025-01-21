Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков БПЛА
Украина попыталась совершить атаку целей в Смоленской области с помощью беспилотников, ПВО отразила угрозу, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
«На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — написал он.
Анохин обратил внимание на случаи появления в интернете фейковых сведений «и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области». Он предупредил, что такие публикации делаются целенаправленно для нагнетания паники и дестабилизации ситуации. Губернатор попросил верить только официальным источникам информации и не распространять непроверенную информацию.
Губернатор рассказал об атаке украинских беспилотников двумя часами ранее и попросил отойти от окон, покинуть открытую территорию и сохранять спокойствие.
В предыдущий раз украинские БПЛА атаковали Смоленскую область три дня назад, 18 января. Из строя вывели пять дронов, разрушений и жертв не было.
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