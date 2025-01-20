В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и отправку авиарейсов

ТАСС со ссылкой на данные МЧС сообщил об объявлении в Татарстане угрозы удара БПЛА. 14 декабря под Казанью в результате атаки беспилотника загорелась газовая цистерна

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и работники аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Для приема и отправки лайнеров также закрыли аэропорт Нижнекамска, уточнил Кореняко.

На территории Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на МЧС. Жителей республики просят оставаться дома и не подходить к окнам.

В Татарстане периодически сообщают об атаках украинских беспилотников. В частности, 14 января Казань атаковал БПЛА, в результате в пригороде загорелась газовая цистерна, однако никто не пострадал. Аэропорт города временно не принимал и не отправлял авиарейсы. В период действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку четыре воздушных судна. Опасность атаки беспилотников также объявляли власти города Альметьевск.