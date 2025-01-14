В пригороде Казани загорелась газовая цистерна из-за атаки дрона
В пригороде Казани после атаки беспилотника произошло возгорание цистерны, пострадавших нет, сообщила ТАСС пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.
Удар произошел в 5:20 мск.
Минниханов, получив оперативную информацию, выехал на место, заслушал доклады, доложила пресс-служба. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия происшествия.
Три недели назад, утром 21 декабря, Татарстан также подвергся атаке украинских беспилотников. Атака велась тремя волнами, дроны заходили с разных направлений, сообщили в Минобороны. По сведениям ведомства, три беспилотника сбили средства ПВО, еще три были подавлены средствами РЭБ.
Пресс-служба Минниханова сообщала о восьми аппаратах: «Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив».
Читайте РБК в Telegram.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов