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Военная операция на Украине ,  
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В пригороде Казани загорелась газовая цистерна из-за атаки дрона

Пресс-служба Минниханова: из-за атаки дрона под Казанью загорелась цистерна
Сюжет
Военная операция на Украине
Никто не пострадал. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В пригороде Казани после атаки беспилотника произошло возгорание цистерны, пострадавших нет, сообщила ТАСС пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Удар произошел в 5:20 мск.

Минниханов, получив оперативную информацию, выехал на место, заслушал доклады, доложила пресс-служба. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия происшествия.

Три недели назад, утром 21 декабря, Татарстан также подвергся атаке украинских беспилотников. Атака велась тремя волнами, дроны заходили с разных направлений, сообщили в Минобороны. По сведениям ведомства, три беспилотника сбили средства ПВО, еще три были подавлены средствами РЭБ.

Пресс-служба Минниханова сообщала о восьми аппаратах: «Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив».

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