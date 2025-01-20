В аэропорту Ижевска ограничили прием и отправку самолетов

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)», — говорится в сообщении.

Ранее около 5:50 Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Казани, в 6:45 они также были введены в Нижнекамске. В ночь на 20 января над Татарстаном сбили беспилотник.

В последний раз ограничения в аэропорту Ижевска на прием и отправку воздушных судов вводились 14 января. Тогда они действовали почти три часа (с 10:15 мск до 13:00 мск).