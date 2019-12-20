Что известно о стрелке с Лубянки. Главное

Что известно о стрелке с Лубянки. Главное

Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы. В результате погиб один силовик, еще пять человек получили ранения. Стрелок ликвидирован. Что о нем известно — в материале РБК

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Что известно о предполагаемом стрелке:

Стрельбу открыл житель Подмосковья. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ. Стрелявший был один, в ходе стрельбы его ликвидировали силовики.

Его зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет. Он проживал в Подольске.

Его мать сообщила «Комсомольской правде», что мужчина не служил в армии. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет. «Чисто стрельба, чисто хобби», — заявила она.

По данным Baza, мужчина принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад занял третье место в заключительном матче «Наша оборона» IDPA.

Тренер расположенного рядом с Поклонной горой в Москве стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где практиковался Манюров, рассказал, что он там занимался на протяжении трех месяцев. «Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться», — отметил он.

По словам Соловича, на практике в клубе Манюров общался со всеми нормально. «Вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», — сказал тренер.

Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было. «Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат и женщины у него нет», — добавила мать.

В соцсети «ВКонтакте» на имя Евгения Манюрова зарегистрирован профиль. В нем указано, что он окончил Российскую академию правосудия.

Также полный тезка Манюрова был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики.

В декабре 2014 года полный тезка Евгения Манюрова. зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в подмосковной Электростали. В ЕГРЮЛ среди видов его деятельности указана работа в сфере права и консультирование по вопросам коммерции и управления. В апреле 2015 года Манюров прекратил работу в качестве ИП.

Позднее, как сообщает Baza, он работал в нескольких охранных предприятиях, а также на столичном предприятии ОАО «Мосинжжелезобетон» (ЖБИ-15) и ЗАО «Зингер Трансснаб» в Подольске.

Как рассказала мать Манюрова, у него был коллега Паша, который ей сообщил, что сын давно уволился с работы. «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — сообщила она.

«КП» пишет, что по месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.

По данным Baza и РЕН-ТВ, в ночь на 20 декабря в его квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие.

Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. По словам источника РБК, близкого к ФСБ, стрелок открыл огонь из автомата Калашникова. Он был ликвидирован силовиками. В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, участвовали бойцы подразделения «Альфа».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение передать дело в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.