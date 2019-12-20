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Что известно о стрелке с Лубянки. Главное
Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы. В результате погиб один силовик, еще пять человек получили ранения. Стрелок ликвидирован. Что о нем известно — в материале РБК
Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Что известно о предполагаемом стрелке:

  • Стрельбу открыл житель Подмосковья. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ. Стрелявший был один, в ходе стрельбы его ликвидировали силовики.
  • Его зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет. Он проживал в Подольске.
  • Его мать сообщила «Комсомольской правде», что мужчина не служил в армии. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет. «Чисто стрельба, чисто хобби», — заявила она.
  • По данным Baza, мужчина принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад занял третье место в заключительном матче «Наша оборона» IDPA.
  • Тренер расположенного рядом с Поклонной горой в Москве стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где практиковался Манюров, рассказал, что он там занимался на протяжении трех месяцев. «Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться», — отметил он.
  • По словам Соловича, на практике в клубе Манюров общался со всеми нормально. «Вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», — сказал тренер.
  • Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было. «Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат и женщины у него нет», — добавила мать.
  • В соцсети «ВКонтакте» на имя Евгения Манюрова зарегистрирован профиль. В нем указано, что он окончил Российскую академию правосудия.
  • Также полный тезка Манюрова был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики.
  • В декабре 2014 года полный тезка Евгения Манюрова. зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в подмосковной Электростали. В ЕГРЮЛ среди видов его деятельности указана работа в сфере права и консультирование по вопросам коммерции и управления. В апреле 2015 года Манюров прекратил работу в качестве ИП.
  • Позднее, как сообщает Baza, он работал в нескольких охранных предприятиях, а также на столичном предприятии ОАО «Мосинжжелезобетон» (ЖБИ-15) и ЗАО «Зингер Трансснаб» в Подольске.
  • Как рассказала мать Манюрова, у него был коллега Паша, который ей сообщил, что сын давно уволился с работы. «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — сообщила она.
  • «КП» пишет, что по месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.
  • По данным Baza и РЕН-ТВ, в ночь на 20 декабря в его квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие.

Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. По словам источника РБК, близкого к ФСБ, стрелок открыл огонь из автомата Калашникова. Он был ликвидирован силовиками. В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, участвовали бойцы подразделения «Альфа».

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение передать дело в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

Авторы: Михаил Юшков, Дмитрий Серков, Маргарита Алехина
Теги: стрельба, Лубянка
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