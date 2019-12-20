Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

По данным источника РБК, близкого к ФСБ, мужчина жил в Московской области. Стрельба началась вечером 19 декабря. Погиб один сотрудник ФСБ, еще четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. Нападавшего ликвидировали

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к этой спецслужбе. РЕН ТВ без ссылки на источник также передает, что стрелок жил в Подмосковье. Об этом же сообщают «Пятый канал» и Life.

По данным РЕН ТВ, а также «Пятого канала» и Life, имя предполагаемого стрелка — Евгений Манюров, ему было 39 лет.

Стрельба началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил гражданский. Как сообщил источник РБК, близкий к ФСБ, мужчина стрелял из автомата Калашникова. Силовикам удалось его ликвидировать. Источник в правоохранительных органах передал РБК видео с предполагаемым зачинщиком стрельбы. На кадрах видно, как мужчина прячется за колоннами.