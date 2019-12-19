Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное

Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное

В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ накануне Дня чекиста. По предварительным данным, есть раненые. Что известно — в материале РБК

Что произошло

Вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве началась стрельба.

По данным источника РБК, близкого к этой спецслужбе, стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ.

Агентство Москва со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое. Двое из них были застрелены сотрудниками охраны здания. Еще один забаррикадировался и был убит позднее.

По словам источника РБК в ФСБ, стрелявший был один.

В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, близкого к ФСБ, участвовали бойцы подразделения «Альфа».

По информации корреспондента РБК, который находится у здания, вскоре после появившихся сообщений о задержании нападавшего снова началась стрельба.

Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ на предмет установки взрывных устройств, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).