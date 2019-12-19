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Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ накануне Дня чекиста. По предварительным данным, есть раненые. Что известно — в материале РБК

Что произошло

  • Вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве началась стрельба.
  • По данным источника РБК, близкого к этой спецслужбе, стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ.
  • Агентство Москва со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое. Двое из них были застрелены сотрудниками охраны здания. Еще один забаррикадировался и был убит позднее.
  • По словам источника РБК в ФСБ, стрелявший был один.
  • В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, близкого к ФСБ, участвовали бойцы подразделения «Альфа».
  • По информации корреспондента РБК, который находится у здания, вскоре после появившихся сообщений о задержании нападавшего снова началась стрельба.
  • Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ на предмет установки взрывных устройств, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ.
  • Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Очевидцы сообщают, что прохожие укрылись в прилегающих зданиях. Один из них рассказал РБК, что сотрудники полиции просят прохожих спускаться в метро.
  • По данным источника РБК, близкого к ФСБ, и источника в ГУ МВД по Москве, в столице введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия: глушат мобильную связь.
  • На улице Большая Лубянка перекрыто движение. На место прошествия прибыл спецназ.
  • Telegram-канал «112» сообщил, что во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость» (объявляется в МВД для сбора личного состава, чтобы пресечь захват собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск. — РБК). По данным Mash, действует план «Сирена» (сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. — РБК).
  • Президенту Владимиру Путину, который находится на концерте в честь Дня работника органов безопасности России (отмечается 20 декабря — РБК), доложили о случившемся.

Пострадавшие

  • Минздрав сообщил, что в результате перестрелки тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.
  • Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил РБК о двух раненных Александре Замчалине и Павле Анисимове и одном погибшем Илье Фисенко.
  • Mash также написал о погибшем сотруднике ГИБДД по имени Илья Фисенко. В пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос РБК достоверна ли информации, что в результате перестрелки скончался сотрудник ГИБДД, заявили, что не обладают такой информацией.
  • По данным Telegram-канала «112», погибли три сотрудника ФСО.
  • Данные о раненных уточняются.
  • РБК обратился за комментариями в Минздрав и Департамент здравоохранения города Москвы.
Авторы: Юлия Сапронова, Дмитрий Серков, Роман Кирьянов
При участии: Маргарита Алехина
Теги: стрельба, ФСБ
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