Общество , 19 дек, 19:04
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Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное
В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ накануне Дня чекиста. По предварительным данным, есть раненые. Что известно — в материале РБК
Что произошло
- Вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве началась стрельба.
- По данным источника РБК, близкого к этой спецслужбе, стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ.
- Агентство Москва со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое. Двое из них были застрелены сотрудниками охраны здания. Еще один забаррикадировался и был убит позднее.
- По словам источника РБК в ФСБ, стрелявший был один.
- В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, близкого к ФСБ, участвовали бойцы подразделения «Альфа».
- По информации корреспондента РБК, который находится у здания, вскоре после появившихся сообщений о задержании нападавшего снова началась стрельба.
- Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ на предмет установки взрывных устройств, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
- Очевидцы сообщают, что прохожие укрылись в прилегающих зданиях. Один из них рассказал РБК, что сотрудники полиции просят прохожих спускаться в метро.
- По данным источника РБК, близкого к ФСБ, и источника в ГУ МВД по Москве, в столице введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия: глушат мобильную связь.
- На улице Большая Лубянка перекрыто движение. На место прошествия прибыл спецназ.
- Telegram-канал «112» сообщил, что во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость» (объявляется в МВД для сбора личного состава, чтобы пресечь захват собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск. — РБК). По данным Mash, действует план «Сирена» (сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. — РБК).
- Президенту Владимиру Путину, который находится на концерте в честь Дня работника органов безопасности России (отмечается 20 декабря — РБК), доложили о случившемся.