Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 19 дек, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 19 дек, 13:27
Почему Under Armour свернул магазины Pro, 12:59 Таллин, Вена, Прага и далее: на авто по рождественским ярмаркам Европы РБК Стиль и Volkswagen Multivan, 12:59 Бывший тренер киевского «Динамо» возглавил лидера второй российской лиги Спорт, 12:53 ВШЭ сообщила о полном тёзке стрелка с Лубянки на курсах в вузе Общество, 12:51 Суд постановил экстрадировать из Италии в США топ-менеджера ОДК Коршунова Общество, 12:44 Telegram, Bakkt, IEO: самые важные события 2019 года на рынке криптовалют Крипто, 12:42 Перформансы, CGI, коллаборации: как изменится рынок рекламы в 2020 году Pro, 12:35 Как машинное обучение увеличило продажи авиабилетов на 17% РБК и Microsoft, 12:29 «Скорее $10 000, чем $5000»: как изменится цена Bitcoin Крипто, 12:15 Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП Спорт, 12:14 «Коммерсантъ» сообщил о задержании своего корреспондента у здания ФСБ Общество, 12:13 Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса Общество, 12:11 ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе Бизнес, 12:04 Полиция начала проверку после сброса Gelandewagen с вертолета в Карелии Общество, 12:01
Общество ,  
0 
ВШЭ сообщила о полном тёзке стрелка с Лубянки на курсах в вузе

На один из открытых курсов Высшей школы экономики записался человек, чье имя полностью совпадает с именем предполагаемого стрелка с Лубянки, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

Мужчина записался на факультатив «Социологический анализ рекламной коммуникации», но посещал он его или нет, неизвестно. Студентов или сотрудников университета с таким именем нет, добавили в вузе, отметив, что предоставят для расследования все доступные данные.

Открытые факультативы ВШЭ бесплатно может посетить человек любого возраста и уровня обучения. Так, в первом полугодии 2019/20 учебного года на них записались 938 слушателей.

Что известно о стрелке с Лубянки. Главное
Общество

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник службы погиб, четверо пострадали, также был ранен один гражданский. Стрелка ликвидировали.

По информации источника РБК, нападавший жил в Подмосковье. Telegram-канал Baza, РЕН ТВ и ряд других СМИ сообщили, что мужчину зовут Евгений Манюров. Он три месяца прозанимался в стрелковом клубе и плохо стрелял, сообщил РБК дизайнер стрелковых упражнений из клуба ДОСААФ Олег Солович.

Теги: ВШЭ, стрельба, ФСБ, новости РБК
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о задержании своего корреспондента у здания ФСБ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter