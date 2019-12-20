ВШЭ сообщила о полном тёзке стрелка с Лубянки на курсах в вузе

ВШЭ сообщила о полном тёзке стрелка с Лубянки на курсах в вузе

На один из открытых курсов Высшей школы экономики записался человек, чье имя полностью совпадает с именем предполагаемого стрелка с Лубянки, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

Мужчина записался на факультатив «Социологический анализ рекламной коммуникации», но посещал он его или нет, неизвестно. Студентов или сотрудников университета с таким именем нет, добавили в вузе, отметив, что предоставят для расследования все доступные данные.

Открытые факультативы ВШЭ бесплатно может посетить человек любого возраста и уровня обучения. Так, в первом полугодии 2019/20 учебного года на них записались 938 слушателей.

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник службы погиб, четверо пострадали, также был ранен один гражданский. Стрелка ликвидировали.