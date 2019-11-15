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Подозреваемого в убийстве аспирантки экс-доцента СПбГУ перевели в СИЗО

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты 1». Об этом рассказал РБК адвокат подсудимого Александр Почуев.

В ближайшее время Соколов будет находиться на карантине, а затем будет переведен в общую камеру, уточнил адвокат. Кроме того, представитель подсудимого сообщил, что обратился к председателю общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Санкт-Петербургу Александру Холодову с ходатайством о проверке условий содержания Соколова на карантине. «Чтобы при перемещении из ИВС и при приеме в СИЗО-1 не было нарушения его прав и были обеспечены гуманные условия содержания», — пояснил он.

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11 ноября суд арестовал историка Олега Соколова по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Двумя днями ранее экс-доцент был задержан, когда пытался утопить части тела убитой в реке Мойке. В ходе допроса Соколов признался в содеянном. По версии следствия, в ночь на 8 ноября он выстрелил в Ещенко из мелкокалиберного обреза, а потом попытался скрыть улики. В квартире ученого были обнаружены останки тела Ещенко.

Теги: новости РБК, убийство, смерть
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