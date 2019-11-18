ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он пытался покончить с собой.

«Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что Соколов попытался убить себя во время следственного эксперимента.

Собеседник рассказал, что историк показывал, как совершал убийство аспирантки. Сотрудники правоохранительных органов на время сняли с него наручники, и он воспользовался моментом, отмечает издание. Соколова быстро остановили.

В петербургском СИЗО № 1 «Кресты» не смогли предоставить РБК оперативный комментарий. Адвокат Соколова Александр Почуев отметил, что не может прокомментировать появившуюся информацию в связи с трауром после похорон аспирантки.