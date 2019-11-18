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ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев. В ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он пытался покончить с собой.

«Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что Соколов попытался убить себя во время следственного эксперимента.

Собеседник рассказал, что историк показывал, как совершал убийство аспирантки. Сотрудники правоохранительных органов на время сняли с него наручники, и он воспользовался моментом, отмечает издание. Соколова быстро остановили.

В петербургском СИЗО № 1 «Кресты» не смогли предоставить РБК оперативный комментарий. Адвокат Соколова Александр Почуев отметил, что не может прокомментировать появившуюся информацию в связи с трауром после похорон аспирантки.

Фотогалерея 
Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж

Следственный эксперимент проходил 15 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. На Соколове был бронежилет и шлем. Его адвокат Александр Почуев сообщал РБК, что защита настояла на подобных мерах безопасности из-за «травли, развязанной СМИ». По его словам, она может привести к самосуду.

Соколова задержали 9 ноября, после того как он упал в Мойку. В его рюкзаке нашли женские руки и травматический пистолет. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили другие останки тела. Против историка возбудили дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). На допросе Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Впоследствии его уволили из вуза.

Теги: СПбГУ, убийство, новости РБК
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