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Адвокат подтвердил попытку суицида экс-доцента СПбГУ

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев, передает корреспондент РБК.

«Действительно, он пытался совершить суицид», — сказал Почуев. Он добавил, что это произошло не во время следственных действий, а в перерыве между ними.

По его словам, состояние Соколова удовлетворительное, у него хорошие условия в СИЗО, его перевели из карантина в простую камеру. «Я думаю, что в течение этой недели будет решен вопрос с датами психолого-психиатрической экспертизы», — заявил Почуев.

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Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж

Накануне, 18 ноября, о попытке самоубийства Соколова сообщили «Невские вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, это произошло, когда с него сняли наручники в ходе следственного эксперимента. В пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявили, что обвиняемый чувствует себя прекрасно, и отказались от дальнейших комментариев.

Историка Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак, в котором обнаружили женские руки и травматический пистолет. При обыске в квартире историка правоохранители обнаружили другие останки тела. Против Соколова возбудили дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), на допросе он признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в отношениях.

Теги: СПбГУ, историк, суицид, новости РБК
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