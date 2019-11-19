Адвокат подтвердил попытку суицида экс-доцента СПбГУ

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев, передает корреспондент РБК.

«Действительно, он пытался совершить суицид», — сказал Почуев. Он добавил, что это произошло не во время следственных действий, а в перерыве между ними.

По его словам, состояние Соколова удовлетворительное, у него хорошие условия в СИЗО, его перевели из карантина в простую камеру. «Я думаю, что в течение этой недели будет решен вопрос с датами психолого-психиатрической экспертизы», — заявил Почуев.

Накануне, 18 ноября, о попытке самоубийства Соколова сообщили «Невские вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, это произошло, когда с него сняли наручники в ходе следственного эксперимента. В пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявили, что обвиняемый чувствует себя прекрасно, и отказались от дальнейших комментариев.