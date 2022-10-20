Росавиация еще на неделю продлила запрет полетов в аэропорты юга России
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 октября, сообщил РБК представитель Росавиации.
Как и прежде, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Эти аэропорты, находящиеся вблизи от границы с Украиной, приостановили работу еще в день начала спецоперации, 24 февраля. С тех пор ограничение неоднократно продлевалось.
В этот раз его продлили на фоне напряженной обстановки в зоне спецоперации, как ее охарактеризовал командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. Власти сообщили о попытке наступления ВСУ на Херсон. Накануне в Херсонской области, а также еще в трех новых регионах — ДНР, ЛНР и Запорожской области — было введено военное положение.
В связи с ограничением полетов на юг были сэкономлены бюджетные средства. За счет этого Росавиация смогла перераспределить субсидии и включила в программу субсидирования региональных перевозок 49 новых направлений в обход Москвы.
Кроме того, за счет использования части закрытого воздушного пространства на юге России перевозчикам разрешили сокращать время полетов из Москвы в Сочи и аэропорты Турции и обратно. Открытый коридор предполагает не более 15 рейсов в час в каждую сторону.