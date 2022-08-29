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Власти поддержат 49 новых авиамаршрутов из-за закрытия 11 аэропортов

В программу субсидирования полетов в обход Москвы вошли 49 новых направлений, их общее число возросло до 448 маршрутов. Это стало возможным за счет экономии средств из-за запрета на полеты в 11 аэропортов на юге России
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Росавиация включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Субсидии на дополнительные маршруты перераспределили за счет экономии бюджетных средств в связи с ограничением полетов в 11 аэропортов на юге России.

«Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений», — говорится в сообщении.

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидий заключены с 15 авиаперевозчиками, среди них ПАО «Аэрофлот» и компания UTair.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

До этого Росавиация обновляла перечень субсидируемых маршрутов в начале мая. Тогда в ведомстве сообщили, что на программу выделено 9,1 млрд руб. Соглашения подписали с 19 российскими авиакомпаниями.

С 24 февраля для полетов закрыли 11 аэропортов на юге России в связи с началом военных действий на Украине. Речь идет об аэропортах Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты. С того момента запрет неоднократно продлялся, в последний раз — до 4 сентября. Сейчас на азовско-черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт — Сочи.

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