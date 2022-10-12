«Коммерсантъ»: официально решение по отсрочке для пилотов еще не утверждено

«Коммерсантъ» узнал, что Минобороны не ответило по броням для пилотов

Минтранс две недели назад направил в Минобороны просьбу о предоставлении брони для ключевых сотрудников гражданской авиации, но официального решения по отсрочкам ведомство пока не предоставило, выяснил «Коммерсантъ»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские авиакомпании третью неделю ждут ответа от Минобороны по поводу отсрочки от мобилизации для своих ключевых сотрудников, пишет «Коммерсан т ъ ». По данным газеты, все это время в авиакомпании продолжают массово приходить повестки.

В то же время, пишет газета, за это время им стало известно только об одном случае отправки авиапилота на подготовку в рамках мобилизации: речь идет о сотруднике «Аэрофлота» с военно-учетной специальностью «сапер», рассказали несколько собеседников «Коммерсанта» в летном сообществе.

При этом, как рассказал газете близкий к группе компаний источник, число повесток по всем сотрудникам «Аэрофлота», включая экипажи, «больше сотни». Собеседник газеты не смог уточнить, куда приходят повестки, домой или в отдел кадров компании.

Если военкомат уведомляет о мобилизации отдел кадров компании, сотрудника должны отстранить от работы, рассказал «Коммерсанту» другой собеседник в отрасли. Источники в других авиакомпаниях пояснили, что на практике повестки приходят сотрудникам на дом.

В аэропортах и некоторых авиакомпаниях «Коммерсанту» сообщили, что после получения повестки компании направляют в военкомат письменное обоснование, по которому тот или иной работник имеет критическое значение для беспрерывного функционирования предприятия. Однако собеседники газеты подчеркивают, что такая справка ничего не гарантирует.

В группе «Аэрофлот» и других авиакомпаниях от официальных комментариев газете отказались.

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Глава S7 Татьяна Филева на форуме Woman Summit заявила, что по факту ценных сотрудников военкомат не призывает, «если мы можем объяснить их ценность». «Мы пишем письма, мы объясняем ценность профессий, и, в общем-то, люди на местах в военкоматах, слава богу, адекватные, и они понимают, что, например, какого-то специалиста надо учить годами», — сказала Филева, подчеркнув, что авиакомпанию «слышат», несмотря на то, что у них нет брони от мобилизации на предприятии. Также, по ее словам, авиакомпания отдельно думает, как работать со стрессом у персонала, чтобы безопасность полетов не снижалась.

Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию 21 сентября. По его словам, призыву по частичной мобилизации подлежат те, кто состоит в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Минобороны сообщало, что призвать планируют 300 тыс. человек.

После объявления мобилизации авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой предоставить отсрочки — для пилотов, а также для работников авиапредприятий, которые занимаются ремонтом, разработкой или изготовлением авиационной техники. 23 сентября профсоюзы летного состава и авиадиспетчеров заявили, что договорились с властями о формировании списков, которых не коснется частичная мобилизация.

Президент Федерации профсоюзов авиационных диспетчеров (ФПАД) России Сергей Ковалев рассказывал РБК, что эта работа ведется в «ручном режиме», так как пока федеральные власти рекомендуют обращаться к губернаторам, которые отвечают за мобилизацию в регионах.

Он также подтверждал, что соответствующие письма были направлены премьеру Михаилу Мишустину и главе Минтранса Виталию Савельеву. Ответы на эти вопросы на тот момент получены не были.