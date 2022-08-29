Авиавласти разрешили выполнять 15 «коротких» рейсов в час в Сочи и Турцию

С 30 августа российские авиакомпании смогут пользоваться дополнительным воздушным коридором, который позволит сокращать время полетов из Москвы в Сочи и Турцию. Он предполагает не более 15 рейсов в час в каждую сторону

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По итогам совещания в Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) 29 августа, на котором обсуждалась возможность авиакомпаниям сокращать время полетов в Сочи и Турцию за счет использования части закрытого воздушного пространства на юге России, перевозчикам разъяснили, что открытый коридор предполагает не более 15 рейсов в час в каждую из сторон. Об этом сообщили источники РБК в трех авиаперевозчиках.

Источники уточнили, что коридором могут пользоваться только авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, и обратно. Остальные рейсы, свыше этого лимита и в другие пункты назначения будут летать по прежней схеме, через воздушное пространство Казахстана.

Полеты по новому коридору начнут выполняться с 0:00 30 августа, сказал источник РБК.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

С начала боевых действий на Украине 24 февраля закрыты 11 аэропортов на юге и в центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С тех пор ограничения на полеты в этом воздушном пространстве неоднократно продлевались (последний раз — до 4 сентября). Аэропорт Сочи не прекращал работу, однако время перелета до него увеличилось: ранее оно составляло около двух с половиной часов, после введения ограничений — не менее четырех часов.

О том, что власти готовы открыть часть воздушного пространства, 27 августа сообщили источники РБК в российских авиакомпаниях. Власти обсуждали изъятие из режима ограничений маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05-10,65 км). Это позволит спрямить маршрут до Сочи и сократить время полета туда из Москвы более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут, сообщал один из источников. Со слов другого собеседника, сократится и время полетов из Москвы в Турцию. По данным портала TourDom, речь может идти о 30 минутах.