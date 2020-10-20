В США утилизировали более 40 поставленных из России аппаратов ИВЛ

Оборудование фактически «выброшено на помойку», заявили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям США. Аппараты так и не использовали: их изъяли в мае после пожаров в российских больницах

Аппарат ИВЛ «Авента-М» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые весной были поставлены из России на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя организации.

Как заявили в FEMA, аппараты, «по сути, выброшены на помойку». По словам собеседника издания, это было сделано «в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Администрацией общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)».

Представитель FEMA не уточнил, когда именно было утилизировано оборудование. В мае агентство заявило, что российские аппараты не использовались, так как возникла разница в напряжении в электрических сетях, а специальных адаптеров в больницах не было. Оборудование доставили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси на случай, если ситуация с COVID-19 в этих штатах ухудшится.

Россия поставила в США партию аппаратов «Авента-М» и другое медицинское оборудование в апреле в рамках гуманитарной помощи. Как рассказали в Госдепе, такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом 30 марта, Вашингтон купил у Москвы технику и средства защиты. В российском МИДе позже уточнили, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), еще половину — американская сторона.