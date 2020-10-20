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В США утилизировали более 40 поставленных из России аппаратов ИВЛ

Оборудование фактически «выброшено на помойку», заявили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям США. Аппараты так и не использовали: их изъяли в мае после пожаров в российских больницах
Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;
Аппарат ИВЛ «Авента-М» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые весной были поставлены из России на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя организации.

Как заявили в FEMA, аппараты, «по сути, выброшены на помойку». По словам собеседника издания, это было сделано «в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Администрацией общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)».

США приняли от России произведенные компанией под санкциями аппараты ИВЛ
Политика
Аппарат искусственной вентиляции легких &laquo;Авента-М&raquo;

Представитель FEMA не уточнил, когда именно было утилизировано оборудование. В мае агентство заявило, что российские аппараты не использовались, так как возникла разница в напряжении в электрических сетях, а специальных адаптеров в больницах не было. Оборудование доставили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси на случай, если ситуация с COVID-19 в этих штатах ухудшится.

Россия поставила в США партию аппаратов «Авента-М» и другое медицинское оборудование в апреле в рамках гуманитарной помощи. Как рассказали в Госдепе, такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом 30 марта, Вашингтон купил у Москвы технику и средства защиты. В российском МИДе позже уточнили, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), еще половину — американская сторона.

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Общество
Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;

В середине мая американские штаты, куда поставляли российские аппараты, решили вернуть их в FEMA, которое распределяло приборы. Это произошло после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались аппараты «Авента-М». Как заявил производитель, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), возгорание аппаратов могло произойти из-за нарушения мер противопожарной безопасности или по причинам технического характера.

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В мае Росздравнадзор приостановил использование аппаратов «Авента-М», а затем отозвал оборудование, произведенное после 1 апреля 2020 года, для дополнительной проверки функциональности и безопасности. Однако ведомство не нашло прямой связи аппаратов с пожарами и вновь выдало на оборудование регистрационное удостоверение.

Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Как отмечает BuzzFeed, аппараты «Авента-М» также вызвали недовольство демократов в конгрессе США. Те упрекнули Белый дом в получении оборудования от компании, которая находится под американскими санкциями. КРЭТ попал в санкционный список в 2014 году. Ограничительные меры подразумевают, что американские граждане и организации не могут совершать c концерном какие-либо транзакции, если Минфин США не выдаст специальное разрешение на отдельные сделки.

Автор
Наталия Анисимова
утилизация коронавирус
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