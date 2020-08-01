Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министерство здравоохранения России намерено начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь», — сказал он.

По его словам, первыми, кому сделают прививки от коронавирусной инфекции, будут медицинские работники и учителя. «После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно [наблюдение], [оно] начнется параллельно с вакцинацией особых групп — это, в первую очередь, медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — рассказал министр.

Кроме того, Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разработали в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершены. «Сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — добавил глава Минздрава.

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