Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 августа Общество, 08:58 В больницу после госпитализации Навального вызвали полицию Общество, 08:49 Главврач омской больницы сообщил о тяжелом состоянии Навального Общество, 08:30 Как диктатура App Store может подвести Apple — Bloomberg Pro, 08:30 Видеообзор полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лионом» Спорт, 08:27 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 08:21 Марк Гоулстон — РБК: «Спойте про бессовестную эксплуатацию сотрудников» Pro, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:02 Правозащитники заявили о практике «карантинных» наказаний активистов Общество, 08:00 СК возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева Общество, 07:59 Алексея Навального поместили в реанимацию Политика, 07:45 Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске Общество, 07:14 Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса Политика, 07:12 Автомобилисты рассказали о причинах отказа переходить на газ Бизнес, 07:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правозащитники заявили о практике «карантинных» наказаний активистов

Власти активно используют «карантинные» статьи КоАП для подавления протестной активности, заявили в правозащитной группе «Агора». Активистов штрафуют на более крупные суммы, чем других граждан
Фото: Андрей Васильев / ТАСС
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Как власти относятся к акциям во время эпидемии

Ограничения, введенные из-за коронавируса, часто становятся «поводом для задержаний и преследования гражданских и политических активистов, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме властей», при этом активистов штрафуют по «карантинным» статьям на более существенные суммы, нежели обычных людей. Такой вывод содержится в докладе (есть у РБК) международной правозащитной группы «Агора» «Дезинфекция протеста».

Доклад подготовила юрист проекта «Апология протеста» Анна Бочило, в его основу легли сообщения СМИ и пользователей соцсетей, данные государственной автоматизированной системы «Правосудие» и дела, которые находятся в производстве юристов «Апологии протеста».

Введенная с 1 апреля для наказаний за нарушение самоизоляции ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) стала одним из инструментов подавления протестов, полагают в «Агоре». Теперь протест рассматривается властями «как угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения». Например, на карантинные требования силовики ссылались в уголовных делах и административных протоколах в связи с апрельскими протестами во Владикавказе; за нарушения правил поведения при ЧС штрафуют и участников акций солидарности с протестующими в Хабаровске в разных регионах страны.

Норма предусматривает предупреждение или штраф для граждан от 1 тыс. до 30 тыс. руб. Чаще всего физлиц штрафуют на сумму, соответствующую низшей границе санкции, показал анализ «Агоры». «Но мы заметили, что эта планка заметно повышается для активистов, которых штрафуют по данной статье за одиночные пикеты или участие в протестных акциях», — указывает Бочило. Юрист проанализировала 26 доступных судебных решений из ГАС «Правосудие» и практики «Апологии протеста». В 17 случаях активистам назначили штрафы, чаще всего (в семи случаях) на 10 тыс. руб. Трое пикетчиков должны выплатить 3 тыс. руб., двое — 5 тыс. руб., по одному — 20 тыс., 15 тыс. и 8 тыс. руб.

Как «карантинные» ограничения применяются к организаторам пикетов

Меры борьбы с коронавирусом в частности позволяют властям бороться с одиночными пикетами, которые, в отличие от митингов, не требуют согласования. В период пандемии коронавируса (с марта 2020 года) по всей России прошло не менее 775 пикетов, одиночных пикетов и пикетных «очередей», посчитали в «Агоре». Это в том числе акции против поправок в Конституцию. В апреле—мае, когда во многих регионах действовал режим самоизоляции, протестных акций было многократно меньше, чем в предыдущие или последующие периоды (30 акций в апреле против 180 в марте или 240 в июне). По данным «ОВД-Инфо», только за первое полугодие 2020 года в Москве на одиночных пикетах задержали 269 человек. «Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых», — сказано в докладе.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Протоколы по статье о нарушении правил поведения при угрозе ЧС составляли на участников одиночных пикетов: журналиста и политика Илью Азара, муниципального депутата Александра Нахимсона, активиста Виктора Немытова, адвоката Даниила Бермана, ульяновского правозащитника Виктора Топоркова, участников петербургского пикета в поддержку фигурантов дела «Сети», координатора «Левого фронта» в Барнауле Юрия Красильникова.

«Даже соблюдение участниками пикетов социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты не имеет никакого значения и в большинстве своем не освобождает активистов от претензий со стороны полицейских и точно так же влечет составление протокола по коронавирусной статье, а иногда и по статье о нарушении правил проведения акции или по двум этим статьям одновременно», — констатирует Бочило, приводя в пример активистку из Вологды Анастасию Косареву и активиста из Комсомольска-на-Амуре Вячеслава Жидкина, которые стояли в пикетах в масках и перчатках.

Одиночные пикеты не представляют эпидемиологической угрозы, зато ее представляют задержания активистов, убеждены в «Агоре». Так, участницу пикета из Казани Гульназ Равилову в автозаке доставили в полицию и арестовали на пять суток, хотя, как позднее выяснилось, в тот момент она болела COVID-19.

Как работают московские правоохранители

В большинстве регионов активистов наказывают только по «карантинной» статье 20.6.1 КоАП, в Москве в отношении пикетчиков чаще всего составляется два протокола. Второй — по статье о нарушении правил проведения массовой акции (20.2 КоАП), которая с этого года впервые массово применяется в случаях с сериями пикетов и пикетными очередями: теперь власти считают их «скрытой формой коллективного публичного мероприятия». Так было, например, с журналистами, выступившими в поддержку бывшего спецкора «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Применение «карантинных» наказаний «к такой безопасной форме выражения мнения, как одиночный пикет, свидетельствует о том, что определенные меры и ограничения не имеют никакого отношения к реальной борьбе с распространением заболевания, а имеет целью охлаждение и нейтрализацию мирного гражданского протеста, моральное и материальное воздействие на участников одиночных пикетов», — заключает Бочило.

Статьи КоАП о нарушении режима самоизоляции действуют с апреля этого года. Помимо ст. 20.6.1, предусматривающей наказания для нарушителей «общегражданских» ограничений, это ст. 13.15 КоАП, по которой наказывают за срыв карантина лиц, сдавших положительный тест на коронавирус или недавно вернувшихся из-за рубежа. Размер штрафа по ней для граждан — от 15 тыс. до 40 тыс. руб. Кроме того, «коронавирусные» поправки были внесены в КоАП отдельных регионов, в том числе Москвы. Столичный штраф за нарушение самоизоляции составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: коронавирус, протесты, «Агора»
Материалы по теме
Ученые раскрыли механизм заражения клеток коронавирусом
Общество
МТС отчиталась о сокращении числа абонентов из-за коронавируса
Технологии и медиа
В России провели более 33 млн тестов на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter