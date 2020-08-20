Правозащитники заявили о практике «карантинных» наказаний активистов

Власти активно используют «карантинные» статьи КоАП для подавления протестной активности, заявили в правозащитной группе «Агора». Активистов штрафуют на более крупные суммы, чем других граждан

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Как власти относятся к акциям во время эпидемии

Ограничения, введенные из-за коронавируса, часто становятся «поводом для задержаний и преследования гражданских и политических активистов, которые не представляют угрозы ни для кого, кроме властей», при этом активистов штрафуют по «карантинным» статьям на более существенные суммы, нежели обычных людей. Такой вывод содержится в докладе (есть у РБК) международной правозащитной группы «Агора» «Дезинфекция протеста».

Доклад подготовила юрист проекта «Апология протеста» Анна Бочило, в его основу легли сообщения СМИ и пользователей соцсетей, данные государственной автоматизированной системы «Правосудие» и дела, которые находятся в производстве юристов «Апологии протеста».

Введенная с 1 апреля для наказаний за нарушение самоизоляции ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) стала одним из инструментов подавления протестов, полагают в «Агоре». Теперь протест рассматривается властями «как угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения». Например, на карантинные требования силовики ссылались в уголовных делах и административных протоколах в связи с апрельскими протестами во Владикавказе; за нарушения правил поведения при ЧС штрафуют и участников акций солидарности с протестующими в Хабаровске в разных регионах страны.

Норма предусматривает предупреждение или штраф для граждан от 1 тыс. до 30 тыс. руб. Чаще всего физлиц штрафуют на сумму, соответствующую низшей границе санкции, показал анализ «Агоры». «Но мы заметили, что эта планка заметно повышается для активистов, которых штрафуют по данной статье за одиночные пикеты или участие в протестных акциях», — указывает Бочило. Юрист проанализировала 26 доступных судебных решений из ГАС «Правосудие» и практики «Апологии протеста». В 17 случаях активистам назначили штрафы, чаще всего (в семи случаях) на 10 тыс. руб. Трое пикетчиков должны выплатить 3 тыс. руб., двое — 5 тыс. руб., по одному — 20 тыс., 15 тыс. и 8 тыс. руб.