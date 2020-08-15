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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске прошло очередное субботнее шествие в поддержку Фургала. Число участников акции городская администрация оценила в 1,5 тыс. человек. В ней сообщили, что с начала протестов было арестовано 13 человек
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.

Акция протеста, как и прошлые, началась в 12:00 (05:00 мск). Люди собрались на центральной площади им. Ленина, откуда начали шествие по главным улицам города. Участники акции скандировали «Я, мы, Сергей Фургал», «Фургал — наш выбор», «Нас будет больше» и «Пока мы едины — мы непобедимы». Эти лозунги протестующие чередовали с лозунгами в поддержку Белоруссии, отметил портал. Сколько человек участвует в очередном митинге, он не уточнил.

По данным администрации Хабаровска, число участников субботних акций снижается шестую неделю. К полудню на площади Ленина собрались 300–400 человек, на шествие отправились около 1,5 тыс. жителей, сообщила она.

В городской мэрии отметили, что за время митингов было составлено 139 протоколов об административных правонарушениях, из которых 13 — в отношении организаторов несанкционированных митингов, 126 — в отношении участников. 13 активистов арестовали.

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Фургала задержали 9 июля. Из Хабаровска его доставили в Москву, где суд отправил главу края под стражу до 9 сентября. По версии следствия, в 2004–2005 годах Фургал организовал убийства предпринимателей на Дальнем Востоке. После его задержания в Хабаровске и других дальневосточных городах начались акции протеста. Демонстранты требуют честного и открытого суда над Фургалом.

Одна из самых массовых акций протеста прошла 18 июля. В митинге, по данным властей, участвовали 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска тогда вышли около 50 тыс. человек.

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В прошлую субботу, 8 августа, на митинг в поддержку Фургала вышли 2,8 тыс. человек, сообщили в администрации Хабаровска. «Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета», — указали в мэрии.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Фургал, Хабаровск
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