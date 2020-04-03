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В России начали штрафовать за нарушение самоизоляции по новому закону

Штрафы по новому закону выписаны 2 апреля в Башкирии и Краснодарском крае. В обоих случаях нарушителей оштрафовали на 15 тыс. руб.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правоохранительные органы России взяли на вооружение новую норму Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которой нарушителей противоэпидемических мероприятий можно штрафовать уже не на 500 руб., а на 15–40 тыс. Новый закон, в соответствии с которым повышенные штрафы накладываются за нарушения в период режима ЧС, карантина или угрозы распространения болезни, вступил в силу 1 апреля, а уже 2 апреля суды выписали первые штрафы.

2 апреля пресс-служба МВД Башкирии сообщила, что одного из жителей Уфы оштрафовали на 15 тыс. руб. после того, как предыдущей ночью он был обнаружен полицейскими «в общественном месте» в нарушение режима самоизоляции, введенного указом главы республики.

«Материалы полиции были переданы для рассмотрения в суд. В ходе заседания гражданин признал свою вину в совершении правонарушения», — говорится в сообщении МВД Башкирии. По данным «Коммерсанта», мужчина вышел ночью во двор, чтобы перепарковать автомобиль, а первый в России штраф по новому закону выписала мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина. Согласно данным в картотеке, дело было рассмотрено в 14:15 2 апреля.

В тот же день в 14:00 в Новороссийске (местное время отстает от Уфы на два часа) Октябрьский районный суд оштрафовал по ст. 6.3 КоАП на 15 тыс. руб. женщину. Пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что женщина была привлечена к ответственности за нарушение режима карантина после того, как была замечена прогуливающейся утром 2 апреля в сквере.

В мэрии сообщили также, что в Новороссийске выявлено еще четыре нарушителя режима самоизоляции, на каждого из них составлен протокол об административном правонарушении, и теперь им грозит штраф до 30 тыс. рублей. МВД Башкирии планирует направить в суды 15 протоколов за нарушения ст. 6.3 КоАП.

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В соответствии с новым законом, за простое нарушение режима самоизоляции в условиях ЧС может быть назначен штраф в размере до 40 тыс. руб., а если это повлекло вред здоровью человека или его смерть — до 300 тыс. руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: штраф, коронавирус
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