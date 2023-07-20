В Третьяковке назвали условие хранения «Троицы» в лавре

Гендир Третьяковки: «Троица» не сможет находиться в лавре, пока нет необходимых условий

Икона «Троица» не сможет находиться в Троице-Сергиевой лавре, пока там не созданы необходимые для хранения условия, заявила гендир Третьяковки. Она подчеркнула, что галерея также берет на себя ответственность за сохранность иконы

Икона «Троица» Андрея Рублева (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пока для хранения иконы Андрея Рублева «Троица» не будут созданы необходимые условия. та не сможет находиться в Троице-Сергиевой лавре, заявила в интервью «РИА Новости» гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева.

«Обязательства берет на себя не только Свято-Троицкая Сергиева лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Андрея Рублева, и вопрос не стоит, смогут ли: пока для «Троицы» не будут созданы необходимые условия хранения, экспонирования и обеспечения ее безопасности, размещение в соборе будет невозможно», — подчеркнула она.

«На период постоянного пребывания на территории лавры «Троица» будет находиться исключительно в климатической витрине, где должна поддерживаться температура воздуха 19 градусов, относительная влажность от 50 до 55%, а помещение, в котором расположится витрина, будет оборудовано всеми необходимыми системами безопасности, это обязательные условия», — рассказала Проничева.

Гендир Третьяковки добавила, что сохранить икону можно лишь общими усилиями. Контроль за этим разделят сотрудники галереи, которые будут иметь постоянный доступ к «Троице», Минкультуры и Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Грабаря.

Проничева отметила, что сроки реставрации иконы можно будет определить только после исследования ее состояния.

«Троица» была создана в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году попала в Третьяковскую галерею.

Решение о передаче «Троицы» РПЦ принял в середине мая президент Владимир Путин. Было решено, что икону, написанную Андреем Рублевым в XV веке, сначала выставят в храме Христа Спасителя, а затем передадут на постоянное хранение Троице-Сергиевой лавре.

12 июля в РПЦ сообщили, что Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

Сотрудники Третьяковки и искусствоведы выступали против передачи иконы. Эксперты предупреждали, что любая перевозка грозит «полной катастрофой и гибелью памятника» из-за крайне хрупкого состояния.

Тем не менее поздним вечером 3 июня в преддверии празднования Троицы (в этом году пришлось на 4 июня) икону перевезли в храм Христа Спасителя. До 18 июля включительно она была доступна для поклонения в храме. 19 июля икону доставили в реставрационный центр им. Грабаря.