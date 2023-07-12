В РПЦ рассказали детали передачи «Троицы» лавре на 49 лет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 16:37
Остановиться,подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 18:23
Холдинг Баффета получит $1 млрд прибыли от сделки Microsoft и Activision Инвестиции, 18:22
В сборной Бразилии заявили, что «Зенит» угрожал Малкому и Клаудиньо Спорт, 18:18
В ОАЭ построят инновационную школу по русскому проекту: как она выглядит Недвижимость, 18:16
Фонд a16z и Snoop Dogg помогли привлечь $20 млн в музыкальный NFT-стартап Крипто, 18:12
Бывшая Group-IB сообщила о хакерской атаке от имени МЧС России Технологии и медиа, 18:07
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 17:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден и Зеленский обсудят поставки Киеву ракет большой дальности Политика, 17:58
В РПЦ рассказали детали передачи «Троицы» лавре на 49 лет Политика, 17:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:50
Дума приняла закон о защите покупателей жилья при недействительной сделке Недвижимость, 17:50
Минобороны сообщило детали разоружения ЧВК «Вагнер» Политика, 17:46
Две трети инвесторов провалили тест на сложные инструменты Инвестиции, 17:38
Президент США впервые поедет в Финляндию не для встречи с россиянами Политика, 17:34
Политика ,  
0 

В РПЦ рассказали детали передачи «Троицы» лавре на 49 лет

РПЦ описала требования и условия страхования при передаче иконы «Троица» церкви
Договор о передаче иконы «Троица» заключен между Третьяковкой и Троице-Сергиевой лаврой. Икона передается в безвозмездное пользование, однако остается в оперативном управлении галереи
Икона&nbsp;&laquo;Святая Троица&raquo;
Икона «Святая Троица» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Договор о передаче иконы Андрея Рублева «Троица» Троице-Сергиевой лавре заключен на 49 лет с возможностью продления, рассказала РБК глава правового управления Московской патриархии Оксана Чернега (игумения Ксения).

О заключении договора о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование ранее сообщили в Московском патриархате. Сторонами договора стали Государственная Третьяковская галерея и Свято-Троицкая Сергиева лавра. В Минкульте РБК подтвердили подписание договора.

«Договор предусматривает распределение обязанностей и ответственности между двумя сторонами договора, поскольку обе стороны являются правообладателями передаваемой иконы. Икона хотя и передается в безвозмездное пользование лавре, но остается в оперативном управлении Третьяковской галереи. Именно поэтому ответственность между сторонами распределяется», — пояснила Чернега.

Дорога в храм: какие произведения искусства передавали РПЦ
Фотогалерея 

В договоре также прописаны условия страхования иконы — оно будет организовано сторонами за счет привлеченных средств.

Помимо этого, в приложении к договору прописаны требования к температурно-влажностному режиму при размещении «Троицы» в лавре. «Требования согласованы сторонами. <...> [Третьяковская галерея] составляла эти требования, представила их нам на согласование», — добавила глава правового управления Московской патриархии.

В договоре также есть положение, согласно которому Троице-Сергиева лавра становится стороной уже заключенного договора о передаче «Троицы» на экспонирование в храм Христа Спасителя. «Таким образом, Троице-Сергиева лавра вступит в этот договор и будет третьей стороной», — добавила собеседница РБК.

Читайте на РБК Pro
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Что делать, чтобы уход топ-менеджера не стал катастрофой для компании
Ни у кого не осталось сил: как работать с уставшей командой

Материал дополняется.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Евгения Стогова
Троица Андрей Рублев РПЦ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter