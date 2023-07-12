В РПЦ рассказали детали передачи «Троицы» лавре на 49 лет

Договор о передаче иконы «Троица» заключен между Третьяковкой и Троице-Сергиевой лаврой. Икона передается в безвозмездное пользование, однако остается в оперативном управлении галереи

Икона «Святая Троица» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Договор о передаче иконы Андрея Рублева «Троица» Троице-Сергиевой лавре заключен на 49 лет с возможностью продления, рассказала РБК глава правового управления Московской патриархии Оксана Чернега (игумения Ксения).

О заключении договора о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование ранее сообщили в Московском патриархате. Сторонами договора стали Государственная Третьяковская галерея и Свято-Троицкая Сергиева лавра. В Минкульте РБК подтвердили подписание договора.

«Договор предусматривает распределение обязанностей и ответственности между двумя сторонами договора, поскольку обе стороны являются правообладателями передаваемой иконы. Икона хотя и передается в безвозмездное пользование лавре, но остается в оперативном управлении Третьяковской галереи. Именно поэтому ответственность между сторонами распределяется», — пояснила Чернега.

В договоре также прописаны условия страхования иконы — оно будет организовано сторонами за счет привлеченных средств.

Помимо этого, в приложении к договору прописаны требования к температурно-влажностному режиму при размещении «Троицы» в лавре. «Требования согласованы сторонами. <...> [Третьяковская галерея] составляла эти требования, представила их нам на согласование», — добавила глава правового управления Московской патриархии.

В договоре также есть положение, согласно которому Троице-Сергиева лавра становится стороной уже заключенного договора о передаче «Троицы» на экспонирование в храм Христа Спасителя. «Таким образом, Троице-Сергиева лавра вступит в этот договор и будет третьей стороной», — добавила собеседница РБК.

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