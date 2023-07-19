«Троицу» привезли в реставрационный центр Грабаря

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева привезли во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика Грабаря из храма Христа Спасителя, сообщает «РИА Новости».

Министр культуры России Ольга Любимова говорила, что для иконы в центре подготовили «специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение».

12 июля в РПЦ сообщили, что Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче «Троицы» в безмездное пользование РПЦ на 49 лет.

«Троица» была создана в XV веке Андреем Рублевым. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году ее передали Третьяковской галерее.

«Договор предусматривает распределение обязанностей и ответственности между двумя сторонами договора, поскольку обе стороны являются правообладателями передаваемой иконы. Икона хотя и передается в безвозмездное пользование лавре, но остается в оперативном управлении Третьяковской галереи. Именно поэтому ответственность между сторонами распределяется», — пояснила глава правового управления Московской патриархии Оксана Чернега (игумения Ксения).

Решение о передаче «Троицы» РПЦ принял в середине мая президент Владимир Путин. Было решено, что икону, написанную Андреем Рублевым в XV веке, сначала выставят в храме Христа Спасителя, а затем передадут на постоянное хранение Троице-Сергиевой лавре.

Сотрудники Третьяковки и искусствоведы выступали против передачи иконы. Опрошенные РБК эксперты предупреждали, что любая перевозка грозит «полной катастрофой и гибелью памятника» из-за его крайне хрупкого состояния.

Тем не менее поздним вечером 3 июня «Троицу» перевезли в храм Христа Спасителя, где ее выставили к празднованию Троицы (в этом году пришлось на 4 июня). По 18 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме.