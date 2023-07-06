Из Третьяковки ушел первый замгендиректора, передававший «Троицу» в Лавру

Ринат Шигапов подписывал распоряжение о временной передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре в июле прошлого года, а также заменял гендиректора Третьяковки, когда она уходила на больничный перед окончательной передачей иконы в июне

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи Ринат Шигапов покинул должность, рассказали РБК два источника в музее.

В Третьяковке Шигапов курировал строительство и ремонт. Он работал в музее в период активного строительства его филиалов. Так, при нем, например, завершалось строительство филиала в Самаре (открытие запланировано на октябрь этого года), филиала во Владивостоке (открылся 7 июля этого года) и филиала в Калининграде (планируется открыть в 2024 году). Помимо этого, Шигапов курировал и строительство нового корпуса Третьяковки в Москве на Кадашевской набережной. Его открытие намечено на 2024 год. Строительство корпуса началось в 2014 году. В июле 2022 года занимавшая тогда должность гендиректора галереи Зельфира Трегулова подтверждала, что возведение здания находится на финальной стадии и подчеркивала, что «во многом прогресс связан» с приходом в галерею Шигапова. Она также называла его «невероятно опытным строителем, высокопрофессиональным человеком».

После ухода из Третьяковской галереи Ринат Шигапов занял должность президента фонда «Национальное культурное наследие», который занимается возведением инфраструктуры в сфере культуры в регионах. Решение о назначении Шигапова попечительский совет фонда принял 28 июня, соответствующий приказ был подписан 29 июня.

РБК направил запрос в Третьяковскую галерею.

Шигапов стал известен общественности после временной передачи иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым, Троице-Сергиевой Лавре в июле 2022 года. Тогда патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил выдать икону XV века из Третьяковки лавре на время торжественных богослужений в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Зельфира Трегулова, тогда гендиректор Третьяковки, возражала против транспортировки иконы. Она писала письмо в Минкультуры, в котором утверждала, что состояние иконы в «крайне хрупком равновесии» и выдача памятника лавре может привести к «необратимым повреждениям».

Тем не менее, икону было решено перевозить в лавру. Перед этим Трегулова ушла в отпуск, писал «Коммерсантъ», а распоряжение о временной выдаче со стороны Третьяковской галереи подписывал именно Шигапов.

В середине мая этого года РПЦ сообщила, что президент Владимир Путин принял решение окончательно передать «Троицу» церкви. Позже стало известно, что икону сначала выставят в храме Христа Спасителя на праздник Троицы (4 июня), затем проведут реставрационные работы и в конце концов перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

Как сообщали источники РБК, гендиректор Третьяковки Елена Проничева, сменившая на этом посту Трегулову, 1 июня, перед выдачей «Троицы», ушла на больничный. На этот период ее заместителем был назначен Шигапов. Однако уже 2 июня приказ об исполнении Шигаповым обязанностей гендиректора галереи был отозван, уточняли собеседники РБК. Все подписанные им документы переделали под подпись Проничевой. В итоге икону перевезли в Храм Христа Спасителя поздним вечером 3 июня.