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Из Третьяковки ушел первый замгендиректора, передававший «Троицу» в Лавру

Из Третьяковки ушел первый замгендиректора Шигапов, передававший «Троицу» в Лавру
Ринат Шигапов подписывал распоряжение о временной передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре в июле прошлого года, а также заменял гендиректора Третьяковки, когда она уходила на больничный перед окончательной передачей иконы в июне
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи Ринат Шигапов покинул должность, рассказали РБК два источника в музее.

В Третьяковке Шигапов курировал строительство и ремонт. Он работал в музее в период активного строительства его филиалов. Так, при нем, например, завершалось строительство филиала в Самаре (открытие запланировано на октябрь этого года), филиала во Владивостоке (открылся 7 июля этого года) и филиала в Калининграде (планируется открыть в 2024 году). Помимо этого, Шигапов курировал и строительство нового корпуса Третьяковки в Москве на Кадашевской набережной. Его открытие намечено на 2024 год. Строительство корпуса началось в 2014 году. В июле 2022 года занимавшая тогда должность гендиректора галереи Зельфира Трегулова подтверждала, что возведение здания находится на финальной стадии и подчеркивала, что «во многом прогресс связан» с приходом в галерею Шигапова. Она также называла его «невероятно опытным строителем, высокопрофессиональным человеком».

После ухода из Третьяковской галереи Ринат Шигапов занял должность президента фонда «Национальное культурное наследие», который занимается возведением инфраструктуры в сфере культуры в регионах. Решение о назначении Шигапова попечительский совет фонда принял 28 июня, соответствующий приказ был подписан 29 июня.

РБК направил запрос в Третьяковскую галерею.

Шигапов стал известен общественности после временной передачи иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым, Троице-Сергиевой Лавре в июле 2022 года. Тогда патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил выдать икону XV века из Третьяковки лавре на время торжественных богослужений в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Зельфира Трегулова, тогда гендиректор Третьяковки, возражала против транспортировки иконы. Она писала письмо в Минкультуры, в котором утверждала, что состояние иконы в «крайне хрупком равновесии» и выдача памятника лавре может привести к «необратимым повреждениям».

Тем не менее, икону было решено перевозить в лавру. Перед этим Трегулова ушла в отпуск, писал «Коммерсантъ», а распоряжение о временной выдаче со стороны Третьяковской галереи подписывал именно Шигапов.

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В середине мая этого года РПЦ сообщила, что президент Владимир Путин принял решение окончательно передать «Троицу» церкви. Позже стало известно, что икону сначала выставят в храме Христа Спасителя на праздник Троицы (4 июня), затем проведут реставрационные работы и в конце концов перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

Как сообщали источники РБК, гендиректор Третьяковки Елена Проничева, сменившая на этом посту Трегулову, 1 июня, перед выдачей «Троицы», ушла на больничный. На этот период ее заместителем был назначен Шигапов. Однако уже 2 июня приказ об исполнении Шигаповым обязанностей гендиректора галереи был отозван, уточняли собеседники РБК. Все подписанные им документы переделали под подпись Проничевой. В итоге икону перевезли в Храм Христа Спасителя поздним вечером 3 июня.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Третьяковская галерея Троица Андрей Рублев музей

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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