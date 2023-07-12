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«Троицу» передали РПЦ в безвозмездное пользование

Икону «Троица» передали РПЦ в безвозмездное пользование
Монахини у иконы Святой Троицы
Монахини у иконы Святой Троицы (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Русская православная церковь получила икону «Троица» в безвозмездное пользование, сообщается на сайте РПЦ.

«12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении.

Договор подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова.

Патриарх Кирилл назвал передачу иконы церкви «историческим событием». Он отметил, что прошло время, когда святыни изымались из церкви — теперь они возвращаются обратно. «И документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской и народ наш лишался возможности возносить перед ними свои молитвы», — сказал глава РПЦ.

В мае патриарх говорил, что просил предоставить церкви икону Рублева, хранившуюся в Третьяковке, на праздник Троицы, который в этом году отмечался 4 июня, но президент Владимир Путин принял «историческое решение» о возвращении образа церкви.

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